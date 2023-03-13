Pazar’ın galibi değişmedi… Yargı yine zirvede…

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Ilgaz’ın boşanmak istemiyorum sözleri üzerine Ceylin büyük şaşkınlık yaşarken, davaya takipsizlik kararı verildi.

‘Kesik’ lakaplı kişiyi öldüren Özge, korku içinde adliyeye Pars’tan yardım istemeye geldi.

Pars’ı bulamayan Özge’de bir haller olduğunu anlar Ceylin, ondan yaşananları öğrendi ve bir plan yaptı.

Yüzü gözü yaralı halde kahveye gelen Eyüp’e Çınar destek oldu ve ona kahvede kalabileceği bir oda ayarladı.

Çınar’ın güvenini kazanmak için elinden geleni yapan Eyüp’ün gizli bir planın içinde olduğu Ömer ile yaptığı konuşmadan anlaşıldı.

Pars’ın odasında istifa dilekçesini bulan Derya soluğu Ilgaz ve Eren’in yanında aldı.

Pars’ı arayan ekip telefonu kapalı olduğu için ona ulaşamadı.

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Özge ile mezarlığa giden Ceylin ve Osman adamı oradaki boş bir mezara gömdüler. Mezara asıl gömülmesi gereken cenazenin gelmesiyle polis durumdan haberdar oldu.

Ilgaz ve Eren’in bulunan kişinin ‘Kesik’ olmasından şüphelendiğini duyan Ceylin Özge’yi sıkı sıkı tembihledi.

Mobese kayıtlarında Özge’yi gören Ilgaz Ceylin’le beraber Özge’nin evine giderek ona bazı sorular sordu.

Aynı zamanda cinayet yerinde bulunan bir düğmedeki saç teli incelemesi için Özge’nin saç tokasını adliyedeki çekmecesinden alarak gizlice incelediler.

Sonucun eşleştiğini öğrenen Ilgaz büyük bir üzüntü yaşarken aynı zamanda Özge’nin evine de mafya ekibinden adamlar geldi.

Camdan onları gören Özge arka balkondan çıkarak kaçmaya başladı. Tüm bu olayların yanı sıra Yekta’yla görüşmeye giden Ilgaz, Ömer’in Ceylin ile ilgili söylediği sözler sonrasında soluğu Ceylin’in yanında aldı.

Onu kıskandığı anlayan Ceylin bu durumdan etkilenirken ikili yakınlaştı.

Sonrasında beraber çıktıkları yemekte ortak bir karara vararak yeniden denemeye karar veren ikili evlerine beraber gitti.

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Bölüm bir esnafın sabah açtığı dükkanında kesik bir el ve üzerinde bulduğu not ile biterken yeni bölümde olacaklara dair merak giderek artıyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargı yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…