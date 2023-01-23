Ilgaz'a bombalı saldırı...Yargı yine zirvede…

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Ceylin, Ilgaz ve Eren’in yanında aldığı tehdit telefonu karşısında paniklerken bu durumu Ilgaz’a söylemek yerine Pars’a anlatır. Pars bu durumu ciddiye almazken, Ilgaz kendisine gelmek yerine Pars’a giden Ceylin’e sitem eder. Ilgaz konuyu kapamanın aksine suçlu ortaya çıkana kadar her türlü ihtimali araştırır. Diğer tarafta Yekta oğlu Ömer’in yaptıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşarken kendine benzeyen oğluna giderek ısınır. Derya hamileliğini Pars’a açıklayamazken Ceylin’e geçmişte yaşadığı travmaları ve bunun onda bıraktığı korkuları anlatır. Her durumda yanında olacağına söz veren Ceylin, Derya’ya cesaret verir. Çınar dedesinden devraldığı kahveyi işletirken dedesinin işlerinin diğer yüzüyle yüzleşir. Ceylin birçok konuda yardım istediği Metin’den kendisiyle çalışmasını ister. Ceylin’e gelen tehdit telefonun ardından basın açıklaması yapan Ilgaz, katile meydan okur. Bunun üzerine Parla ve Tuğçe evde yalnızken eve gelen adam Ceylin’e iletmesi için Parla’ya bir mesaj bırakır. Burunlarının dibine kadar gelen tehdit karşısında Pars Ceylin’den özür dilerken Ilgaz da Ceylin’i yalnız bırakmak istemez. Ceylin için endişe eden Ilgaz, onu evlerinde kalmaya ikna eder. Ilgaz’ın o evde kalmama koşuluyla evde kalan Ceylin, gece Ilgaz’ın babasının evine giremediği için evine gelmesiyle ofise döner.