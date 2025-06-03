Askerden dÃ¶nÃ¼p ticarete atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Halk pazarÄ±nda tavuk satÄ±yordu... Anne sÃ¶zÃ¼ dinledi, Ã¼nlÃ¼ oldu

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Åžimdilerde herkes onlarÄ± sinemadan ya da TV ekranlarÄ±ndan tanÄ±yor. Ama birÃ§oÄŸu genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± bambaÅŸka iÅŸlerden kazanÄ±yordu. BazÄ±larÄ± yÄ±llarca yaptÄ± bu iÅŸleri, bazÄ±larÄ±nÄ±n serÃ¼veni kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼.

Gelin, Ã¼nlÃ¼lerin spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±na Ã§Ä±kmadan Ã¶nce nasÄ±l iÅŸler yaptÄ±klarÄ±nÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m.Â

ÃœNLÃœ STÃœDYODA TÃœR REHBERLÄ°ÄžÄ° YAPARKEN OYUNCU OLDU

Son dÃ¶nemde aÅŸk hayatÄ±yla gÃ¼ndemde olan oyuncu Sydney Sweeney, ÅŸÃ¶hreti bulmadan Ã¶nce Ã¼nlÃ¼ Universal StÃ¼dyolarÄ±'nda tur rehberliÄŸi yapÄ±yordu. Sweeney bir rÃ¶portajÄ±nda ailesinin maddi aÃ§Ä±dan zor durumda olduÄŸunu bu yÃ¼zden de onlara yardÄ±m etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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Sosyal medyada Sydney Sweeney'in yalan sÃ¶ylediÄŸine dair sÃ¶ylentilerin yayÄ±lmasÄ± gecikmedi. Fakat Hollywood Reporter, yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma sonucunda Sweeney'in gerÃ§ekten de kÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine Ã¼nlÃ¼ stÃ¼dyoda tur rehberliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Belli ki Sweeney'in yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ de hayallerindeki iÅŸten Ã§ok uzak bir atmosferde deÄŸildi. YaklaÅŸÄ±k bir ay tur rehberi olarak Ã§alÄ±ÅŸan Sweeney sonradan oyuncu olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ±.

Ã–NCE ÃœNLÃœ BÄ°R OYUNCU OLDU, SONRA DA DÃœÅžES

2018 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ile evlendikten sonra hayatÄ± tamamen deÄŸiÅŸti Meghan Markle'Ä±n. Onun Ã¶ncesinde de adÄ±nÄ± Suits adlÄ± dizide duyurmuÅŸtu. ÅžÃ¶hreti bulduÄŸu bu diziye kadar bazÄ± TV yapÄ±mlarÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi de oldu Meghan'Ä±n.

Ama o dÃ¶nemde parasÄ±nÄ± baÅŸka bir iÅŸten kazanÄ±yordu. Marrkle, Los Angeles'ta bir ÅŸirkette kaligraf olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ de davetiyelere yazÄ± yazmaktÄ±.

Hatta Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Robin Thicke ile ilk karÄ±sÄ± Paula Patton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n davetiyelerinin zarflarÄ±na da konuklarÄ±n ismini Meghan Markle yazmÄ±ÅŸtÄ±.

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BÃœTÃœN GÃœN SANDVÄ°Ã‡ YAPIYORDU

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en Ã¼nlÃ¼ sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Margot Robbie bugÃ¼nlere Ã¶yle kolayca gelmedi. O da ÅŸÃ¶hreti bulmadan Ã¶nce bambaÅŸka bir sektÃ¶rde bambaÅŸka bir iÅŸ yapÄ±yordu.

Margot Robbie'nin o zamanki iÅŸi Ã¼nlÃ¼ bir yiyecek zincirinde sandviÃ§ yapmaktÄ±. Hatta bir keresinde elindeki malzemeleri orantÄ±lÄ± bir ÅŸekilde kullanarak Ã§ok gÃ¼zel sandviÃ§ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile sÃ¶yledi gÃ¼zel oyuncu.

Hatta Robbie, Ã¼nlÃ¼ olduktan sonra artÄ±k eskiden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yiyecek zincirine gitmediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ sandviÃ§leri Ã§ok kÃ¶tÃ¼ yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p bundan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

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BARÄ°STA OLARAK Ã‡ALIÅžTI; Bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ Melissa McCarthy Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã¶nce Los Angeles'ta bir hayat kurabilmek iÃ§in Santa Monica'da baristalÄ±k yaptÄ±. Hatta sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re iÅŸe yÃ¼rÃ¼yerek gidiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ arabasÄ± yoktu.

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'ÃœÃ‡ YIL Ã‡OK GÃœZELDÄ°': Rachel McAdams ise Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca Ã¼nlÃ¼ bir hamburger zincirinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Hatta kardeÅŸleri de aynÄ± yerde ekmek parasÄ± kazandÄ±. McAdams, orada geÃ§irdiÄŸi dÃ¶nemi "GÃ¼zel bir Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±" diye anlattÄ± sonradan.





SAKATLANINCA TERHÄ°S EDÄ°LDÄ°

ÃœnlÃ¼ oyuncu Adam Driver ise sinemaya adÄ±m atmadan Ã¶nce iki yÄ±l ABD Deniz Kuvvetlerinde gÃ¶rev yaptÄ±. Fakat gÃ¶ÄŸÃ¼s kemiÄŸindeki bir yaralanma sonucu tÄ±bbi nedenlerde terhis edildi.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re baÅŸÄ±na bu kaza gelmeden Ã¶nce Driver, Irak'a gitmeye hazÄ±rlanÄ±yordu. Ama bu isteÄŸi gerÃ§ekleÅŸmedi.

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AslÄ±nda o dÃ¶nemde neler hissettiÄŸini ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Adam Driver "Irak'a gitmek istiyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu iÅŸ iÃ§in iki yÄ±l boyunca eÄŸitim almÄ±ÅŸtÄ±m. Oraya gidememek, kabullenmesi kolay bir durum deÄŸildi."

Ordudan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ise Driver oyuncu olarak kariyer yapmaya baÅŸladÄ± bu sayede de Ã¼nlÃ¼ oldu.

ONUN ESKÄ° Ä°ÅžÄ° BÄ°RAZ ÃœRPERTÄ°CÄ°YDÄ°

Hollywood'un efsanelerinden biri olan Whoopi Goldberg'in yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ ise biraz Ã¼rperten tÃ¼rden. Goldberg, Ã¶lÃ¼lere makyaj yapÄ±yordu.

Yani onlarÄ± tabutlarÄ± iÃ§inde sevdikleriyle son kez vedalaÅŸÄ±rkenn iyi gÃ¶rÃ¼nsÃ¼nler diye saÃ§larÄ±nÄ± tarÄ±yor, yÃ¼zlerine ve giysilerine Ã§eki Ã¼zen veriyordu.

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FIRINDA Ã‡ALIÅžTI:Â One Direction grubuyla Ã¼nlenen Harry Styles daha gencecikken bir fÄ±rÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ama orada yiyeceklerin hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±nda gÃ¶re almadÄ±. MÃ¼ÅŸterilere Ã§ay, kahve ve hamur iÅŸi servis etti. Sonradan X Factor yarÄ±ÅŸmasÄ±yla dikkat Ã§ekip mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya baÅŸladÄ±.





TEMÄ°ZLÄ°KÃ‡Ä°LÄ°K BÄ°LE YAPTI:Â GÃ¼zel oyuncu Elizabeth Bank, ÅŸÃ¶hret olmadan Ã¶nce bir deÄŸil birÃ§ok iÅŸ yaptÄ±. Bir sÃ¼reliÄŸine bir pansiyonda temizlik gÃ¶revlisi olarak parasÄ±nÄ± kazandÄ±. SonrasÄ±nda garsonluk yaptÄ±, hatta bir dÃ¶nem halka aÃ§Ä±k tuvaletleri bile temizledi.Â





BEÅž YIL Ä°TFAÄ°YECÄ°LÄ°K YAPTI

Deneyimli oyuncu Steve Buscemi Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã¶nce itfaiyeciydi. Hatta 2011 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra bir sÃ¼reliÄŸine de olsa eÄŸitimini aldÄ±ÄŸÄ± iÅŸin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Buscemi 18 yaÅŸÄ±ndayken baÅŸladÄ±ÄŸÄ± itfaiye erliÄŸini beÅŸ yÄ±l boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Sonra Ã¼nlÃ¼ olduÄŸu sinema kariyeri baÅŸladÄ±.

HALK PAZARINDA TAVUK SATIYORDU... ANNE SÃ–ZÃœ DÄ°NLEDÄ° BUGÃœNLERE GELDÄ°

Biraz da yerli Ã¼nlÃ¼lere bakalÄ±m... Bir dÃ¶nem podyumlarda fÄ±rtÄ±nalar estirdikten sonra sunuculuk yapmaya baÅŸlayan Vahe KÄ±lÄ±Ã§arslan'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de ilginÃ§.

Askerden dÃ¶ndÃ¼kten sonra ticarete atÄ±ldÄ± KÄ±lÄ±Ã§arslan. Ã–nce tavuk toptancÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Bir dÃ¶nem halk pazarlarÄ±nda perakende tavuk eti satmaya baÅŸladÄ±.

1989 yÄ±lÄ±nda annesinin Ä±srarÄ± Ã¼zerine dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ ajanslarÄ±ndan LCC'de eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

1995 yÄ±lÄ±nda Best Model TÃ¼rkiye seÃ§ildi. Uzun sÃ¼re podyumda ve ekranda en tanÄ±nan yÃ¼zlerden biri oldu. Sonradan da sunuculuk yaparak kariyerini ekranda sÃ¼rdÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

DALGALARIN ARASINDAN NÄ°CE CANLARI KURTARDI

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en baÅŸarÄ±lÄ± oyuncularÄ±ndan biri BarÄ±ÅŸ ArduÃ§. AynÄ± zamanda Ã¼nlÃ¼ giyim firmalarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak da gÃ¶rev yapÄ±yor.

Ama spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda parlamadan Ã¶nce cankurtaranlÄ±k yapÄ±yordu ArduÃ§. Ä°stanbul'un en tehlikeli kÄ±yÄ±larÄ±ndan biri olarak bilinen Åžile'de gÃ¶rev yapan BarÄ±ÅŸ ArduÃ§, dalgalarÄ±n arasÄ±ndan kurtardÄ±ÄŸÄ± her insanla birlikte kendini yeniden doÄŸmuÅŸ gibi hissettiÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda.

'Ã‡ALIÅžMAK EN BÃœYÃœK ERDEM'

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinden Hadise hayata BelÃ§ika'da baÅŸladÄ±. ÅžÃ¶hreti buluncaya kadar da birbirinden farklÄ± iÅŸler yaptÄ±.

En Ã§ok da tezgahtar olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± adÄ±nÄ± duyurduktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada yaptÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir iÅŸten utanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Ã‡alÄ±ÅŸmak en bÃ¼yÃ¼k erdemdir" diyerek Ã¶zetledi durumu.

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