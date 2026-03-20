'Pazar Gezmesi' Nebahat Çehre'nin evine konuk oldu: 'Aşk-ı Memnu'da kendi kıyafetlerimi giydim'

Senelerdir giyim tarzıyla adeta stil dersi veren, yıllardır güzelliği, zarafeti ve duruşuyla örnek bir sanatçı olan Nebahat Çehre’nin evindeki sadelik dikkat çekerken, sanat eserleriyle, kıymetli tablolarla süslediği duvarlar göz kamaştırıyordu.

“HAYATIM FİLM OLMASIN, BENİM HAYATIMDA FİLM OLACAK BİR ŞEY YOK”

Yıllar sonra evinin kapılarını ilk kez Asiye Acar’a açan Nebahat Çehre ile keyifli sohbet salonda başladı.

Sohbetin en dikkat çekici konularından biri Nebahat Çehre’nin yaşamının film olup olmamasıydı…

Pek çok efsane ismin hayatı günümüzde film olurken Nebahat Çehre hayatının film olmasını istemediğini söyledi.

“Herkesin yaşadığı hayatı yaşıyorum, hayatımın film yapılmasını gereksiz buluyorum” diyen ünlü sanatçı, “Benim hayatımda film olacak bir şey yok” diyerek sözlerine devam etti.

“Eğer bir gün hayatım film olursa da her şeyin gerçekçi olması lazım, bir şeylerin çıkarılmasına tahammülüm yok” dedi.

“KENDİMİ TEKRARLAMAK İSTEMİYORUM”

Uzun süredir ekranda bir projede yer almayan Nebahat Çehre, “Nasıl bir rolle ekrana dönmek istersiniz?” sorusuna ise “Salon kadınını oynarım ama sürekli kendimi tekrarlamak istemiyorum” dedi. Ve ekledi… “Ben oyuncuyum, her kalıba girerim.”

“Haziran Gecesi”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Aşk-ı Memnu” gibi çok ses getiren dizilerde yer alan usta oyuncu bundan sonrası için aynı şeyi tekrarlamanın anlamının olmadığını özellikle belirtti.

15 YAŞINDA KRALİÇE OLDU

Usta oyuncu Nebahat Çehre salondaki keyifli sohbet sırasında şöhretinin ilk yıllarına da değindi.

15 yaşındayken girdiği güzellik yarışmasında birinci olan Nebahat Çehre’ye şöhret kapıları artık açılmıştı. Ülkemizi temsil etmek için gittiği İngiltere’de neler yaşadığını anlatan ünlü sanatçı, “Yarışmanın en küçüğü bendim” dedi. Yarışmanın ardından düzenlenen yemekte ise Birleşik Krallık’ın o dönemdeki başbakanı Winston Churcill’in kendisini dansa kaldırdığını anlattı.

Ve ünlü sanatçı dünya güzellik yarışmasında finalist olduğu fotoğrafı ilk kez “Pazar Gezmesi”ne gösterdi.

OYUNCULUĞA NEDEN 20 YIL ARA VERDİ?

Yeşilçam’a adım attığı yıllarda hangi filmlerde rol aldığından söz eden Nebahat Çehre, “Yeşilçam benim için büyük bir okuldu” dedi. Ardından nasıl 20 yıl oyunculuğa ara verdiğini anlattı.

Oyunculuğa ara verdiği dönemde ise sık sık şarkıcılık teklifleri aldığını ifade eden usta oyuncu, Zeki Müren’le yolunun kesişmesini ve ardından sesinin güzelliğini fark etmesiyle şarkıcılık kariyerinin başladığını ifade etti.

“EVLİLİĞİ YAŞAMAK İÇİN MESLEĞİMİ BIRAKTIM”

Yaptığı her iki evlilikte de oyunculuğu ve şarkıcılığı bırakmıştı Nebahat Çehre. Çünkü evliliği yaşamak, evliliği anlamak istiyordu.

“AŞK-I MEMNU’DA KENDİ KIYAFETLERİMİ GİYDİM”

20 yıl ara verdiği oyunculuğa çok izlenen projelerle geri dönen Nebahat Çehre’nin hiç kuşkusuz en unutulmaz karakterlerinden biri de Kanal D’nin kült haline gelen dizisi “Aşk-ı Memnu”daki Firdevs Yöreoğlu olmuştu. Dizide giydiği her kıyafetle, şıklığıyla hâlâ konuşulan Nebahat Çehre zaman zaman kendi kıyafetlerini dizide giydiğinden söz etti.

“LÜKSE ÇOK ALIŞKIN BİR KADIN DEĞİLİM”

“Aşk-ı Memnu”yu çekerken sabahları 6’da kalkıp makyajını kendisinin yaptığını belirten Nebahat Çehre, Yeşilçam’dan gelme olduğu için lükse çok alışık olmadığını belirtti ve hâlâ dizinin tekrarı yayınlandığında zaman zaman izlediğini söyledi.

“EVLİLİKLERİM HAKKINDA HİÇBİR ZAMAN KONUŞMAYACAĞIM”

Usta sanatçı, evlilikleri hakkında ise hiçbir zaman konuşmayacağını ilan etti: Yılmaz Güney benim özel hayatımın bir parçasıydı. Yavuz Demir ile olan evliliğim de yine özel hayatımın bir parçasıdır. Ben bugüne kadar özel hayatımı hiçbir zaman konuşmadım, paylaşmadım. İkinci evliliğimle ilgili de hayatım boyunca hiçbir şey söylemedim. Ve bundan sonra da özel hayatımla ilgili hiçbir sorunun sorulmasına müsaade etmiyorum. Özel hayatım her zaman bana ait ve her zaman gizli kalacak. Yılmaz Güney ise sanat anlamında çok önemli bir isimdir. Benim için de çok önemli bir okul, çok kıymetli bir deneyimdi. Ama özel hayatımla ilgili ne Yılmaz Güney ne de Yavuz Demir hakkında konuşmayacağım.

“19 PARÇA MÜCEVHERİM ÇALINDI”

Artık mücevher takı takmadığını da anlatan Çehre, yıllar önce evinden 19 parça çok değerli mücevherinin çalındığını söyledi. Ve o günden beri mücevher takmadığını, daha çok antika yüzükler ve takılar seçtiğini ifade etti.

“ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM, ŞİŞİRİLMEMEYE KARŞIYIM”

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre, estetik olmak için hiç ameliyat masasına yatmadığını ifade ederken estetiğe karşı olmadığını ama dudakların yanakların şişirilmesine, şiş bir görüntüye karşı olduğunun da altını çizdi.

ANNE OLMAK İSTER MİYDİ?

Asiye Acar’ın, “Anne olmak ister miydiniz?” sözlerine ise dikkat çeken bir yanıt verdi Nebahat Çehre.

“Bir evliliği 50 sene yürütmek isterdim, 50 yıl bir evliliği yürütebileceğime inansaydım o zaman çocuk yapardım” dedi. Ve bir çocuğun üvey baba ile büyümemesi gerektiğini savundu.

Ramazan Bayramı’nda evinin kapılarını “Pazar Gezmesi”ne, Asiye Acar’a açan Nebahat Çehre ile keyifli sohbet usta oyuncunun salonunda son buldu.

“Pazar Gezmesi” 22 Mart Pazar saat 12.45’te Kanal D’de.