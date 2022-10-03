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Pazar gecelerinin vazgeçilmezi ‘’Yargı’’ yine izleyicileri ekran başına kilitledi…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 13:02

Geçtiğimiz sezondan bu yana seyirciyi Kanal D ekranlarına kilitleyen Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi soluksuz bırakmaya devam ediyor. Yargı, heyecan dolu bölümüyle gece boyu sosyal medyanın gündemine otururken bölüm sonrası yayınlanan tanıtım da seyircinin kafasında birçok soru işareti birden bıraktı.

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Farklı tarzı, başarılı oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesiyle her bölümü büyük ilgi gören Yargı’nın dün gece ekranlara gelen 37.bölümü yine çok konuşuldu. Dizi gece boyu #yargı ve #cesaret etiketleriyle sosyal medyanın gündeminden inmezken seyircilerden binlerce övgü dolu yorumlar aldı.

 Yayınlanan 37. bölümde, Ceylin’i son anda arızalı olan asansöre binmekten kurtaran Ilgaz büyük bir endişe yaşarken ve Ceylin’in bu korkusuz tavırları ilişkilerinde gerilime sebep oluyor. Katilin tüm bu operasyonu işlenen cinayetteki yaşayan tek kişi olan Mehmetcan’ı kaçırmak için yaptığını öğrenen ekipte tansiyon yükselirken Pars’ın da artık sabrı taşıyor. Neva’yı son gören kişinin Yekta olduğunu öğrenen Pars, soluğu Yekta’nın yanında alırken diğer yandan Ilgaz ve Eren de Neva’nın yanmış arabasına ulaşıyor. İçinden çıkan kıyafetler hızlıca inceleme altına alırken Pars ise bu esnada basın toplantısını gerçekleştiriyor. Bölüm sonunda adli tıp uzmanının söyledikleri operasyona dair yeni bir sayfa açıyor.

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 Heyecanın doruğa taşındığı Yargı’nın dün akşam ekranlara gelen 37. bölümü AB’de 6.64 izleme oranı, 18.67 izlenme payı, 20+ABC1’de 6.38 izlenme oranı, 17.16 izlenme payı; TOTAL’de 4.93 izlenme oranı, 14.42 izlenme payı elde etti.

Pazar gecelerinin vazgeçilmezi ‘’Yargı’’ yine izleyicileri ekran başına kilitledi…


 Bölüm finalinde yayınlanan tanıtım ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltti. Pars’ın kardeşinin katilini bulmak için her şeyi yapabileceğini ve bir şeyler sakladığını düşünen Derya herkesi Pars konusunda uyarıyor. Pars’ın tesadüfen bulduğu cinayet mahallindeki drone ile çekilen fotoğraf akıllarda soru işareti bırakırken, Ceylin’in kaçırıldığı anlar nefesleri tutturacak bir bölümün sinyallerini veriyor.

 Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

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 ‘’Yargı’’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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