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Paylaş Benimle'ye katılan Hülya Yılmaz kimdir?
Hülya Yılmaz'ın hayat hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Daha önce Exxen programında yaşadıklarını anlatan Hülya Yılmaz, bu kez Gökhan Çınar’ın Paylaş Benimle programına konuk olacak. Hülya Yılmaz Paylaş Benimle'ye katılan Hülya Yılmaz kimdir?
8 yaşında evlendirileceği açıklanan, 10 yaşında nişanlanan, 14 yaşında evlendirilen, 16 yaşında anne olan Hülya Yılmaz ilk kez Exxen programına konu olmuştu. Hülya Yılmaz, çocukken babasından gördüğü şiddeti, yaşayamadığı çocukluk yıllarını, “bir oyuncak bebek gibiydim” dediği evlendirilme hikayesini ve hayata yeniden başladığı dönüşüm hikayesini anlatmıştı.