Paylaş Benimle bitti mi, neden yok?

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Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Paylaş Benimle, 45 bölümlük serüveninin ardından ekranlara veda etti. Programın sona erdiğini Gökhan Çınar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu; "Bir yaz dönemi programı yaptık, şimdilik bitti.. yeni programlar yolda. görüşmek üzere."

Gökhan Çınar'ın yeni sezona Katarsis isimli yapımı ile devam etmesi bekleniyor. Ancak programın TV ekranlarında mı, yoksa Youtube üzerinden mi devam edeceği hususunda henüz net bir detay bulunmuyor.

Paylaş Benimle programının tekrar bölümleri TV8 ekranlarında belirli günlerde yayınlanmaya devam ediyor.