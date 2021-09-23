Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Soğuk algınlığı şikayeti arttı, aktarlara akın varSoğuk algınlığı şikayeti arttı, aktarlara akın var#Istanbul
Son dakika: Bill Gatesten itiraf gibi Jeffrey Epstein sözleriSon dakika: Bill Gates'ten itiraf gibi 'Jeffrey Epstein' sözleri!#Bill Gates
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereiradan flaş Berisha kararıSon Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş Berisha kararı!#Fenerbahçe
Kaçkar Dağı zirvesi beyaza büründüKaçkar Dağı zirvesi beyaza büründü#Kaçkar Dağı
Doktor Hasanın aşı savaşı Aldığı bir karar bütün hayatını altüst ettiDoktor Hasan'ın aşı savaşı! Aldığı bir karar bütün hayatını altüst etti#Covid-19 Aşısı
Son dakika... Evergrandede son dakika gelişmesi Hisseleri yüzde 30 prim yaptıSon dakika... Evergrande'de son dakika gelişmesi! Hisseleri yüzde 30 prim yaptı#Evergrande
Son Dakika: Mario Balotellinin Sergen Yalçın sözleri ortaya çıktıSon Dakika: Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın sözleri ortaya çıktı!#Mario Balotelli
Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktıParis Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı#Paris Hilton
Kritik karar saat 14.00te Merkez Bankası ne yapacakKritik karar saat 14.00'te! Merkez Bankası ne yapacak?#Faiz Kararı
Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi…Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi…#Yargı
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Paylaş Benimle bitti mi, neden yok?

#Paylaş Benimle#Gökhan Çınar
Paylaş Benimle bitti mi, neden yok

Paylaş Benimle neden yok ve bitti mi soruları, programı yakından takip eden binlerce kişinin araştırdığı husus olmaya başladı. Yaz aylarında TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Paylaş Benimle, 45 bölümlük yayın hayatının ardından bir anda yayın akışından çıkarıldı. Bunun üzerine pek çok izleyici, Paylaş Benimle bitti mi, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gökhan Çınar tarafından hazırlanıp sunulan Paylaş Benimle bitti mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Paylaş Benimle, 45 bölümlük serüveninin ardından ekranlara veda etti. Programın sona erdiğini Gökhan Çınar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu; "Bir yaz dönemi programı yaptık, şimdilik bitti.. yeni programlar yolda. görüşmek üzere." 

Gökhan Çınar'ın yeni sezona Katarsis isimli yapımı ile devam etmesi bekleniyor. Ancak programın TV ekranlarında mı, yoksa Youtube üzerinden mi devam edeceği hususunda henüz net bir detay bulunmuyor.

Paylaş Benimle programının tekrar bölümleri TV8 ekranlarında belirli günlerde yayınlanmaya devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paylaş Benimle#Gökhan Çınar