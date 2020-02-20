Payitaht Abdülhamid'in 109.bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde bu hafta neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid, 21 Şubat Cuma akşamı sevenleri ile buluşacak. Yeni bölüm öncesi dizinin yayınlanan fragmanında çarpıcı gelişmeler dikkat çekti. Abdülhamid'in düşmanın maskesini düşürüp düşüremeyeceği bu hafta merak uyandıracak. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid, bütün aramalara rağmen bulunamayan Ahmet Paşa için endişelidir. Ahmet Paşa’yı ortaya çıkartacak yolu yine kendisi bulur. Sefirler üzeriden yaptığı tehdit işe yarar. Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı kurtulur. Zalman, son oyununu oynar. Ancak bu kez zülfü yare dokunmuştur. Abdülhamid de Ahmet Paşa da düşmanın maskesini düşürmeye kararlıdır.



Halil Halid ve ekibi düştükleri tuzaktan çıkarlar. Yanık’la bir anlaşma yaparlar. Esnaftan istedikleri haracı onlar ödeyecektir. Yanık ve adamları hevesle alacakları parayı beklerken ellerindeki parayı da kaybederler. Çünkü Halil Halid’in zekice bir planı vardır.



Bidar, Abdülhamid’in kendisini İzmit’e göndermek istediğini öğrenince yıkılır. Demek Behice Sultan geldiğinde kendisini istememektedir. Blavatsky, sandıktan çıkanları inceler ve anlamını çözmeye çalışır.



Abdülkadir ise kendini aklamak için sahte şehzadeye tuzak hazırlamıştır ancak onu takip eden Bidar’ın gözleri önünde çok zor bir durumda kalır.



Abdülkadir, adını temize çıkarabilecek mi? Bidar, ayrılık acısı ile nasıl baş edecek?

Halil Halid, Yanık’ı nasıl alt edecek? Zalman, nihayet yakalanacak mı?