Payitaht Abdülhamid'in 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülkadir aklanacak mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid'in 108. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İlgi gören tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında Abdülkadir haraç meselesinden aklanabilecek mi? sorusu merak konusu oldu. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde yaşanacaklara dair detaylar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalman yakalanmaktan son anda kurtulurken, Abdülhamid demiryolu güzergahını belirlemek için planlar kurar. Teşkilatın ortaya çıkması için bir hamle yapar. Yaptığı hamle Ahmet Paşa’nın hayatındaki bir sır perdesini aralar. Ahmet Paşa İsmail Hakkı ile sırrın peşine düşer. Yolun sonunda hiç ummadığı biri vardır. Abdülhamid düşmanını bulmak için Mahmut Paşa ile bir tertip yapar.

Yanık Halil Halid’in elinden Panait’i alamaz. Ama karşılığını alacaktır. Adamları Tatar’ı kaçırır. Panait canını bağışladığı için Halil Halid’in tarafına geçmiş gibi davranır. Abdülhamid, Bidar ve Cemile’yi huzura çağırıp ikisinin de haremdeki vazifelerinin son bulduğunu açıklar... Cemile, Bidar’a yeni gelecek kişinin Behice Sultan olduğunu söyler. Bu arada Abdülkadir birinin kendi adına esnaftan haraç kestiğini öğrenir.