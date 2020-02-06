Payitaht Abdülhamid'in 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid Zalman'ı yakalayacak mı?

Payitaht Abdülhamid 7 Şubat Cuma akşamı yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü öncesi 107. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fragmanda yer alan heyecanlı anlar Abdülhamid sonunda Zalman’ı yakalayacak mı? sorusunu akıllara getirdi. İşte, Payitaht Abdülhamid'in heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı ve 107. bölümde yaşanacakların ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalman darphane baskınıyla Osmanlı’yı ve Abdülhamid’i dize getirmeyi planlamıştır. Darphane kuşatılır. Zalman darphanede Osmanlı’nın para gücünü yok etmeye çalışırken durumu bilen İngilizler de dış borçların ödenmesi için baskı yapar. Abdülhamid bu cendereden kurtulup düşmanını yakalamayı başarabilecek midir?



Halil Halid, Yanık’ın adamı Panait’i alınca Yanık da Tatar’ı kaçırır. Halil Halid‘ler Tatar’ı kurtarmaya çalışırken hain bir tuzağa doğru çekilirler.

Cemile kuyuda son nefesini vermek üzereyken, Bidar her şeyi Abdülhamid’e anlatır. Abdülhamid, Bidar ve Naime’nin Cemile’nin kocasıyla ilgili yaptıklarından haberdar olduğunu öğrenince son derece öfkelenir. Abdülhamid’le arası henüz ısınmamışken, şimdi büsbütün açılan Bidar ne yapacak?

Blavatsky ‘nin de olayların içinde olduğunu öğrenen Abdülhamid, ona nasıl bir ceza verecek?

Düştükleri tuzak Halil Halid ve adamlarının sonunu mu getirecek?

Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı kısıldıkları mahzende ölecek mi?

Abdülhamid sonunda Zalman’ı yakalayacak mı?