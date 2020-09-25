Payitaht Abdülhamid yeni sezon öncesi merakla araştırılmaya devam ediliyor. Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonu bekleyen binlerce izleyici, Payitaht Abdülhamid ne zaman başlayacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezonu için henüz herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde yeni sezonun başlangıcı için bir duyuru yapılması bekleniyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin sezon finalinde bölümünde hanedanı yok etme planları ekrana gelmişti. Hechler sonunda tutuklanır. Ancak Hechler’in başlattığı Abdülhamid ve hanedanı bekleyen tehlike devam etmektedir. Karaso’nun Hechler’e bilgi verdiği çete bulunmak zorundadır. Ancak Karaso bile artık o çeteye ulaşacak durumda değildir. Çete çoktan harekete geçmiştir. Nerede oldukları, nasıl ve ne zaman saldıracakları bilinmemektedir. Hechler, Tahsin’in de sunduğu delillerle mahkemede suçlu bulunur. Bundan sonra ömrünü Rus hapishanelerinde geçirecektir. Ancak Goldsimht dışardadır ve amaçlarına ulaşmak için ince ince planladığı tertibi yönetmektedir. Abdülkadir’i de iyi niyetinden yakalar. Abdülkadir kendi sonlarını hazırlayan adama bilmeden yardım eder.



Halil Halid’ler gümrükten uzun menzilli bir dürbün girdiğini öğrenir, bir suikast yapılacağını tahmin ederler. Gittikleri adreste kriptolu bir baston vardır. Bastonun şifresini kimse çözemeyince bastonu Abdülhamid ele alır. Goldsmith’in istediği de budur. Abdülhamid’in ellerinde çıkan yaraların tedavisini sadece bir hekim bilmektedir. Hekim saraya gelemeyince Abdülhamid ve Ahmet Paşa, Halil Halid’in aldığı tedbirlerle hekimi görmeye giderler.



Bidar yaptığı zekice planla nihayet düşmanının kim olduğunu öğrenir. Ama Blavatsky’i zapt etmek kolay olmaz. Blavatsky giderayak son oyununu oynar. Sadece Bidar’ın değil, haremdeki herkesin canına kast eder.