Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan kimdir, öldü mü? Özlem Conker hakkında bilgiler

Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar karakterine Özlem Conker hayat veriyor. Conker daha önce Aynalı Tahir, Bıçak Sırtı, Kurşun Kalem, Oğlum İçin, Ömre Bedel gibi birçok yapıda rol aldı. İşte detaylar

BİDAR KİMDİR?

Dizide Bidar Kadın'a Özlem Conker hayat veriyor. Başrol karakterlerinden olan Özlem Conker diziye 128. bölümde veda edecek.

ÖZLEM CONKER KİMDİR?

1 Temmuz 1973’te dünyaya gelen Conker Ankara’da doğu. Üniversitesi eğitimini Hollanda'nın Tilburg kentinde tamamladı. Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg'ta eğitim aldı. Bir yıl Washington Üniversitesi'nde sekiz ay ise Arizona Üniversitesi'nde İngilizce bölümlerine devam etti. 1996 yılında rol aldığı Bizim Ev dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Conker Aynalı Tahir, Bıçak Sırtı, Kurşun Kalem, Oğlum İçin, Ömre Bedel gibi birçok yapımda rol aldı.