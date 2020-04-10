Payitaht Abdülhamid 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Abdülhamid Kanuni Esasiye'yi ilan edecek mi?

TRT1 ekranlarında her hafta cuma akşamı yayınlanan Payitaht Abdülhamid 10 Nisan tarihinde 116. yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanında Zekiye'nin, cinayetin zanlısı durumuna düşmesi heyecanlı bölümün sinyallerini verdi. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ve 116. bölümle ilgili ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid’in paşaları ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir. Abdülhamid’in Zülüflü hakkındaki şüphesi devam ederken, Hechler’in keyfi yerindedir. Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi imza etmekten başka yol bırakmamıştır.

Öte yandan, Zekiye, cinayetin zanlısı durumundadır... Abdülhamid, kızının suçsuzluğuna adı kadar emindir ama evladı dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyler ve oda hapsine alır. Bidar, Zekiye’nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır.

Meziyet, Abdülkadir’le evlenecektir ve ona özel bir oda verilir. Meziyet’in hizmetine verilen Dilruba deliye döner. Ne pahasına olursa olsun bu evliliğe engel olacaktır. Dilruba, Meziyet’i öldürecek mi?

Blavatsky’nin planıyla saraydan kaçan Zekiye, Abdülhamid’i nasıl korkunç bir vaziyetin içinde bırakacak? Halil Halid, yüksek koruma çemberi içinde olan sefarethaneden belgeyi alabilecek mi?