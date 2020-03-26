Payitaht Abdülhamid 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

27 Mart Cuma akşamı 114. bölümü ile TRT1 ekranlarında gelmeye hazırlanan Payitaht Abdülhamid'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına demiryolu işinde istediğini alamayan Hechler'ın, Abdülhamid’e bir saldırı planlı yapması damga vurdu. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demiryolu işinde istediğini alamayan Hechler, Abdülhamid’e bir saldırı planlar ve Robert’ı kullanır. Robert, Hechler’in gönderdiği silahı saray bahçesinde Abdülhamid’e doğrultur. Patlayan silah sesi Payitaht sokaklarını sarar. Gazeteler hünkarın suikaste kurban gittiğini yazar. Hechler’in planı ise daha yeni başlamaktadır. Sırada Abdülhamid’in öldüğünü düşünen ve içine düştüğü cendereden bir çıkış yolu arayan Mahmut vardır. Hechler, limandaki kargaşadan istifade ederek bir araba dolusu dinamiti Payitahta sokmayı başarmıştır. Halil Halid ve adamları dinamitlerin peşine düşer.



Bidar Abdülhamid’le araları düzeldiği için mutluyken, Naime’nin duyguları Kemalettin’den dolayı allak bullaktır. Blavatsky, Osmanlı’ya salgın bir hastalık yaymak üzere geliştirdiği biyolojik silahı harekete geçirmek üzeredir.



Zekiye ise Londra’da sandığı kocasının Payitaht’ta görülmüş olmasından dolayı şüpheye düşer. Hafiyenin kendisine getirdiği bilgiyle bir eve gider ve orda öğrendiği gerçekle dünyası başına yıkılır. Acı gerçekle yüzleşen Zekiye’nin başına gelecek büyük felaket ne olacak?



Blavatsky’nin biyolojik silahı büyük bir salgın mı başlatacak?



Halil Halid, dinamitleri yürekleri yakmadan bulabilecek mi?



Abdülhamid, Hechler’in kurduğu acımasız tuzaktan kurtulabilecek mi?