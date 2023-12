Ünlü şarkıcıdan görev aldığı yetenek yarışmalarının yapımcısına dava: Bir değil iki kez taciz etti

Haberin Devamı

İşte gösteri dünyasının artık yaşını başını almış ünlülerinden biri de üstelik yakın bir geçmişte uğradığı tacizi açıkladı. Hatta kendisine bir değil iki kez kabusu yaşatan yapımcı aleyhine dava açtı.

Müzik dünyasının "eskimeyen" yıldızlarından biri olan Paula Abdul bu kez söz konusu kurban. 61 yaşındaki Abdul, bir dönem görev aldığı iki farklı yarışmanın yapımcılarından Nigel Lythgoe'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürerek dava açtı.

Paula Abdul, Nigel Lythgoe'nun kendisini ilk olarak asansörde taciz ettiğini ileri sürdü... Ardından da evinde düzenlediği bir yemeğe davet etti. Bunu bir iş yemeği sanan Abdul de iddia ettiğine göre orada bir kez daha taciz edildi.

Abdul'un avukatlarının cuma günü mahkemeye sunduğu dava dosyasını Rolling Stone dergisi ele geçirdi. Dava dokümanlarında ünlü şarkıcının kan donduran ifadesi yer alıyor.

Mahkeme belgelerine göre Abdul, Nigel Lythgoe'nun kendisini ilk olarak American Idol adlı ses yarışması sırasında taciz etti.

Ardından da Abdul, 2014 yılında So You Think You Can Dance adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlendiğinde aynı davranışla karşılaştı.

Rolling Stone dergisinin ele geçirdiği dava dosyasına göre Nigel Lythgoe, ses yarışmasında görev aldıkları sırada kaldıkları bir otelin asansöründe kendisini taciz etti.

Nigel Lythgoe'nun, Abdul'un görev aldığı American Idol ve So You Think You Can Dance adlı yetenek yarışmalarının yapımcılarından.

Kendisini asansörün duvarına sıkıştırıp taciz ettiği yapımcı Nigel Lythgoe bu iddiaya göre. Dava dosyasında bu olayın hangi yıl meydana geldiği belirtilmiyor.

Dava dosyasına göre Abdul, asansörde meydana gelen taciz sırasında Lythgoe'u itip kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Asansörün kapısı açılır açılmaz da kendini hemen dışarı atarak kurtuldu.

Paula Abdul'un ileri sürdüğüne göre ikinci taciz olayı da 2014 yılında Lythgoe, ünlü şarkıcıyı evindeki bir akşam yemeğine davet ettiği sırada yaşandı.

Paula Abdul, yapımcının her iki tacizinden de kaçarak kurtulduğunu anlattı.

Abdul'ün ileri sürdüğüne göre o bu daveti profesyonel bir akşam yemeği sanmıştı. Düşüncesine göre orada başkaları da olacaktı. Fakat oraya gittiğinde tek davetlinin kendisi olduğunu gördü.

O gece de yine Nigel Lythgoe, Paula Abdul'ü taciz etmeye kalkıştı. Abdul de ona "Senin bu tekliflerinde ilgilenmiyorum" diye bağırarak evden çıkıp gitti.