Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor ne zaman ve nerede çekildi?

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Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı Türk filmi Patron Mutlu Son İstiyor bu akşam tv yayın akışında yer alıyor. Filmin başrollerinde Tolga Çevik, Ezgi Mola ve Murat Başoğlu oynamıştır. Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır. Peki, Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? İşte filmin konusu....

Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir?

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek de hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

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Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler?

Tolga Çevik - Sinan

Ezgi Mola - Eylül Neimoğlu

Murat Başoğlu - Faruk Erkek

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar Sıcak

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

Nusret Çetinel - İzzet

Saba Tümer - Saba Tümer (konuk oyuncu/kendisi)

Mine Özsamsun - Faruk'un annesi

Oğuz Okul - Faruk'un babası

İcmal Aktuna - İclal

Zeki Ocak - Cezmi