Password'de yeni sezon heyecanı

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Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu, Enis Arıkan’ın ise daimi yarışmacılığını üstlendiği eğlenceli format, bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyenlere keyifli dakikalar vaat eden programda, yarışmacıları her bölümde tam 1 milyon TL’lik rekor ödül fırsatı bekliyor.

ENİS YİNE KIRIP GEÇİRECEK

Password ikinci sezonunda yine bir ünlü isim ve bir yarışmacıdan oluşan iki takımın mücadelesine sahne olacak. Yarışmacılar tempolu ve eğlenceli oyunlar eşliğinde büyük ödül 1 milyon TL için ter dökecek. Enis Arıkan ve konukları eğlenceli sohbetleri, tatlı atışmaları ve sürpriz performanslarıyla ekran başındakileri kahkahaya boğacak.

REKABET VE EĞLENCE BİR ARADA

Dostlukların yerini rekabetin alacağı, esprilerin havada uçuşacağı Password, Shine Medya’nın yapımcılığında izleyiciyle buluşacak. Kanal D ekranlarında büyük beğeni toplayan ve sadık bir izleyici kitlesi edinen yarışma, bu sezon itibarıyla Kanal D yayınından hemen sonra Prime Video’da da yayınlanacak.

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Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ı bir araya getiren Password, ikinci sezonuyla çok yakında Kanal D’de.