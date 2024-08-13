Password'de nostaljik buluşma

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YAREN VE KARLOS BULUŞMASI

Heyecan ve rekabetin aralıksız sürdüğü yarışma programı Password, son tanıtım filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Ulan İstanbul’un sevilen karakterleri Yaren ve Karlos’u canlandıran Bozoklu ve Köstendil’i bir araya getiren tanıtım filminde “Yanarım” klibinin, programın yeni bölüm görüntüleri ile harmanlanması büyük beğeni topladı. Tanıtım filmine özellikle sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum gelirken YouTube izlenmesi 170 milyonu geçti.

ARKADAŞLIĞIMIZ BÜYÜDÜ

Yarışmada bu bölüm için sunuculuğu Enis Arıkan’a bırakacak olan Şebnem Bozoklu, bir heyecan dalgası yarattıklarına değinerek “Yayınlandıktan tam 10 sene sonra yine aynı kanalda, yine bir yaz akşamı buluşuyoruz Ulan İstanbul seyircisiyle... Onlar şimdi biraz büyüdüler. Biz de büyüdük. Arkadaşlığımız da büyüdü. Herkesi salı akşamı bu buluşmaya bekliyoruz.” dedi.

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BÖLÜME ÖZEL DEĞİŞİKLİK

Bu bölüme özel sunucu koltuğuna geçen Enis Arıkan da “Bu bölümde Şebnem’le yer değiştirdik, program o kadar eğlenceli ki sunucu olmak da yarışmacı olmak da benim için çok keyifli ikisini de yaşamış oldum. Şebnem’le Erkan harika bir performans sergiledi, şahane bir bölüm bizi bekliyor.” diye konuştu.

YAZ BOYUNCA

Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği yaz sezonu boyunca her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden ve kelimelerin savaşına sahne olan Password, salı günü saat 20:00’de yeni bölümüyle ekranda olacak.