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Password'de kilit düetle açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Password#Seda Sayan#Kanal D
Passwordde kilit düetle açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 12:11

Kanal D’nin yarışma heyecanını eğlenceyle harmanlayan yarışma programı Password, ikinci sezonunu Seda Sayan ile açtı.

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1 milyon TL büyük ödüllü yarışmaya daimi yarışmacı Enis Arıkan ile Seda Sayan’ın Ah Geceler şarkısında yaptıkları düet damga vurdu. Şebnem Bozoklu’nun sunduğu yarışmada, Enis Arıkan’ın “Beste” kelimesini bulmasının ardından stüdyoda Ah Geceler şarkısı çaldı. Arıkan’ın Seda Sayan’a eşlik etmesiyle ikili kendilerini bir anda düet yaparken buldu.

Passwordde kilit düetle açıldı

SAYAN’A ÇORAP SÜRPRİZİ

Seda Sayan ve Enis Arıkan’ın Ah Geceler düeti, Password’ün yayınıyla birlikte sosyal medyada gündem oldu. Arıkan’ın Seda Sayan’lı çorapları ve Sayan’ın “Ben çorap kadınıyım” anonsunun yer aldığı performansa ikilinin hayranları övgüler yağdırdı.

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Passwordde kilit düetle açıldı

Kısa sürede en çok izlenen videolar arasına giren düetin damga vurduğu Password, yaz boyunca birbirinden ünlü isimlerin yarışma heyecanına ortak oldukları renkli bölümleriyle ekran yolculuğunu sürdürecek.

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ı bir araya getiren Shine Medya imzalı ‘Password’, Melis Sezen’in konuk olduğu yeni bölümüyle 12 Haziran Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

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#Password#Seda Sayan#Kanal D

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