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Password yeni gününde yine kahkaha dolu

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#Password#Şebnem Bozoklu#Enis Arıkan
Password yeni gününde yine kahkaha dolu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 12:50

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Password, Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğu ve Enis Arıkan’ın daimî yarışmacılığıyla ekrana neşe getirmeye devam ediyor. Artık çarşamba günleri izleyiciyle buluşacak olan programın yeni bölümünde oyuncu Doğukan Güngör kelimelerle yarışacak. Enis Arıkan’ın ‘Yarışmacıyla flörtleşme’ uyarıları ve ikili arasındaki esprili atışmalar geceye damgasını vuracak.

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KARŞILIKLI ESPRİLER

Password, ikinci sezonunda sürpriz isimlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Programın yeni bölümüne, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Doğukan Güngör konuk oluyor. Televizyon ekranlarında canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan ve sosyal medyanın da dikkat çeken isimlerinden biri olan oyuncu, bu kez yeteneğini kelimelere dökerek gösteriyor. Enis Arıkan ile aralarındaki neşeli diyaloglar ve karşılıklı espriler, ekran başındaki izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Password yeni gününde yine kahkaha dolu

‘ÇAPKIN’ KARAKTERLERE GÖNDERME

Program boyunca Enis Arıkan, Doğukan Güngör’ün canlandırdığı ‘çapkın’ karakterlere göndermelerde bulunarak tatlı bir rekabet ortamı yaratacak. “Kuzenim gelmiş gibi hissediyorum” diyerek aralarındaki sıcak dostluğu dile getiren Arıkan, Güngör’ü zaman zaman yarışmacısıyla flörtleşmemesi için esprili şekilde uyaracak.

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1 MİLYON TL’LİK ÖDÜL İÇİN KIRAN KIRANA MÜCADELE

Bölüm boyunca heyecanın dorukta yaşandığı Password’de yarışmacılar 1 milyon TL’lik büyük ödül için ter dökecek. Güngör’ün enerjisi, Enis Arıkan’la yakaladığı sinerji ve yarışma içindeki sürpriz çıkışları, bu haftaki bölümü yine unutulmaz kılacak.

Password yeni gününde yine kahkaha dolu

PASSWORD KANAL D’DE VE PRIME VIDEO’DA

Shine Medya yapımcılığında hazırlanan Password, yeni bölümüyle yeni gününde 2 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Kaçıranlar için program, yayın sonrası Prime Video üzerinden de izlenebilecek. Bakalım bu hafta kim finale çıkacak, kim 1 milyon TL’lik büyük ödüle bir adım daha yaklaşacak?

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#Password#Şebnem Bozoklu#Enis Arıkan

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