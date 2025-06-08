×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

'Password' Seda Sayan'la sezona merhaba diyor!

Güncelleme Tarihi:

#Password#Enis Arıkan#Şebnem Bozoklu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 10:28

Kanal D’nin yeni yarışma programı ‘Password’, yarışma heyecanının müzik ve eğlence ile harmanlandığı bir bölümle yeni sezona merhaba diyor. Enis Arıkan’ın enerjisi ve esprileri, Şebnem Bozoklu’nun samimi sunumuyla izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak programın ilk konuğu Seda Sayan…

Haberin Devamı

SEZONA DAMGA VURACAK

Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu, Enis Arıkan’ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın ilk konuğu sahnelerin sevilen ismi Seda Sayan oluyor.

Password Seda Sayanla sezona merhaba diyor

Enis Arıkan’ın enerjisi ve esprileri, Şebnem Bozoklu’nun samimi sunumuyla izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak programda, yarışma heyecanı 1 milyon TL’lik büyük ödül fırsatıyla ikiye katlanacak.

Password Seda Sayanla sezona merhaba diyor

SÜRPRİZ PERFORMANSLAR

Sezona damga vuracak açılış bölümünde Seda Sayan, Enis Arıkan’la birlikte hem yarışacak hem eğlenecek hem de sürpriz performansları ve şarkılarıyla ekran karşısındakilere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Haberin Devamı

Password Seda Sayanla sezona merhaba diyor

Password bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

Gözden KaçmasınEnis Arıkan: ‘Şebo’nun benden başka kimseye benim kadar bağlanacağına inanmıyorum’Enis Arıkan: ‘Şebo’nun benden başka kimseye benim kadar bağlanacağına inanmıyorum’Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Password#Enis Arıkan#Şebnem Bozoklu

BAKMADAN GEÇME!