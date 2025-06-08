'Password' Seda Sayan'la sezona merhaba diyor!

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SEZONA DAMGA VURACAK

Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu, Enis Arıkan’ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın ilk konuğu sahnelerin sevilen ismi Seda Sayan oluyor.

Enis Arıkan’ın enerjisi ve esprileri, Şebnem Bozoklu’nun samimi sunumuyla izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak programda, yarışma heyecanı 1 milyon TL’lik büyük ödül fırsatıyla ikiye katlanacak.

SÜRPRİZ PERFORMANSLAR

Sezona damga vuracak açılış bölümünde Seda Sayan, Enis Arıkan’la birlikte hem yarışacak hem eğlenecek hem de sürpriz performansları ve şarkılarıyla ekran karşısındakilere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

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Password bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…