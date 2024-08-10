Password bu hafta yanacak!

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HER BÖLÜMDE BİR ÜNLÜ



Eğlenceli formatı ile dikkat çeken yarışma programı Password, 13 Ağustos Salı akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak. Yasemin Sakallıoğlu, Şükrü Özyıldız, Hazal Kaya, İrem Derici gibi isimleri seyirci ile buluşturan programa bu kez başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil konuk olacak.

NOSTALJİ YAŞATTI



Password’ün yayınlanan son tanıtım filmi, Kanal D projelerinden biri olan “Ulan İstanbul” dizisinin efsane karakterleri Karlos ve Yaren’i buluşturdu. Tanıtım filminde Ulan İstanbul’un yayınlandığı dönemde dillere pelesenk olan “Yanarım” şarkısını yeniden Password için seslendiren Bozoklu ve Köstendil’in düeti izleyenlere nostalji yaşattı.

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ÇOK BEĞENİLDİ



Yıllar önceki “Yanarım” klibinin, programın yeni bölüm görüntüleri ile harmanlandığı fragman, seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Ulan İstanbul’dan görüntülerin de yer aldığı tanıtım, birkaç saat içerisinde milyonlu izlenme rakamlarına ulaştı. Sosyal medya kullanıcılardan da binlerce yorum geldi. Ulan İstanbul’un tekrar çekilmesini isteyenler kadar; dizinin yayınlandığı döneme giderek anılarını tazeleyenler de oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren YouTube izlenmesi 170 milyonu geçen Yanarım’ın Password versiyonu bu salı akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

YAZ BOYUNCA

Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği yaz sezonu boyunca her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden ve kelimelerin savaşına sahne olan Password’ün salı günü saat 20:00’de yeni bölümüyle ekrana geleceği duyuruldu.