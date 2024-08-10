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Password bu hafta yanacak!

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#Password#Erkan Kolçak Köstendil#Enis Arıkan
Password bu hafta yanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 15:50

Heyecan ve rekabetin aralıksız sürdüğü yarışma programı Password’ün yeni bölümüne “Ulan İstanbul” dizisinin muhteşem ikilisi Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun yıllar sonra bir araya gelip yeniden yorumladıkları “Yanarım” düeti damga vuracak.

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HER BÖLÜMDE BİR ÜNLÜ

Eğlenceli formatı ile dikkat çeken yarışma programı Password, 13 Ağustos Salı akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak. Yasemin Sakallıoğlu, Şükrü Özyıldız, Hazal Kaya, İrem Derici gibi isimleri seyirci ile buluşturan programa bu kez başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil konuk olacak.

Password bu hafta yanacak

NOSTALJİ YAŞATTI

Password’ün yayınlanan son tanıtım filmi, Kanal D projelerinden biri olan “Ulan İstanbul” dizisinin efsane karakterleri Karlos ve Yaren’i buluşturdu. Tanıtım filminde Ulan İstanbul’un yayınlandığı dönemde dillere pelesenk olan “Yanarım” şarkısını yeniden Password için seslendiren Bozoklu ve Köstendil’in düeti izleyenlere nostalji yaşattı.

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Password bu hafta yanacak

ÇOK BEĞENİLDİ

Yıllar önceki “Yanarım” klibinin, programın yeni bölüm görüntüleri ile harmanlandığı fragman, seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Ulan İstanbul’dan görüntülerin de yer aldığı tanıtım, birkaç saat içerisinde milyonlu izlenme rakamlarına ulaştı. Sosyal medya kullanıcılardan da binlerce yorum geldi. Ulan İstanbul’un tekrar çekilmesini isteyenler kadar; dizinin yayınlandığı döneme giderek anılarını tazeleyenler de oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren YouTube izlenmesi 170 milyonu geçen Yanarım’ın Password versiyonu bu salı akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Password bu hafta yanacak

 YAZ BOYUNCA
Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği yaz sezonu boyunca her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden ve kelimelerin savaşına sahne olan Password’ün salı günü saat 20:00’de yeni bölümüyle ekrana geleceği duyuruldu.

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#Password#Erkan Kolçak Köstendil#Enis Arıkan

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