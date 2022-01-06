Pasifik Savaşı İsyan filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Pasifik Savaşı İsyan filmi oyuncu kadrosu

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Pasifik Savaşı filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Pasifik Savaşı İsyan filmi, Kanal D yayın akışında yer alıyor. Filmin başrollerinde John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny bulunuyor.

PASİFİK SAVAŞI İSYAN FİLMİ KONUSU

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar...

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PASİFİK SAVAŞI İSYAN OYUNCULARI

Filmin başrollerinde John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny yer alıyor.