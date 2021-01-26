Pasifik Savaşı filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Pasifik Savaşı 2 oyuncu kadrosu

Pasifik Savaşı 2 filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Pasifik Savaşı 2 filminde yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight bulunuyor, başrollerinde ise John Boyega ve Scott Eastwood bulunuyor. Senaryo ekibinde ise Guillermo del Toro ve Steven S. DeKnight yer alıyor.

PASİFİK SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder.

Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar.

PASİFİK SAVAŞI 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny gibi isimler bulunuyor.