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Haber Giriş: 13.07.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında? Survivor Perviz ile ilgili bilgiler…

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Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında? Survivor Perviz ile ilgili bilgiler…
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Survivor Parviz araştırılan isimler arasında yerini aldı. Survivor 2020’de final için geri sayım başladı. Ünlüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Parviz Abdullayev’in elenmesi izleyicileri çok şaşırtmıştı. İşte 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya gelen Survivor Parviz ile ilgili bilgiler…

Parviz Abdullayev merak edilen isimler arasında bulunuyor. Survivor Parviz kimdir, kaç yaşında soruları yoğun ilgi görüyor. İşte 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan yarışmacının hayatı ile ilgili detaylar…

SURVİVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

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