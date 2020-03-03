MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriParviz Abdullayev kimdir kaç yaşında? Survivor Parviz Abdullayev'in hayatı ve biyografisi
GeriTelevizyon Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında? Survivor Parviz Abdullayev'in hayatı ve biyografisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 03.03.2020 - 22:48,Son Güncelleme:/

Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında? Survivor Parviz Abdullayev'in hayatı ve biyografisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında? Survivor Parviz Abdullayev'in hayatı ve biyografisi
Abone Olgoogle-news

Survivor ünlüler takımında mücadele veren Parviz Abdullayev, adada gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dövüş sporuyla ilgilenen ve şimdiye kadar birçok başarıya imza atan Survivor Parviz Survivor hayranları tarafından araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında? İşte, Survivor Parviz Abdullayev'in biyografisi ve hayatı ile ilgili merak edilen bilgiler.

Survivor 2020'de yarışmacı arkadaşları girdiği diyaloglar ve performansları ile gündeme gelen Parviz Abdullayev izleyenler tarafından konuşulan yarışmacılar arasında. Ringlerde Kobra lakabı ile tanınan Survivor Parviz'in hayatı sıklıkla araştırılıyor. İşte, Survivor Parviz kimdir sorusunun yanıtını merak edenler için Parviz Abdullayev'in hayatı.

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle