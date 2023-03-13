Pars Savcı'ya ne oldu? Yargı'da kesik el gizemi!

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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde; Ilgaz'ın kardeşi Defne kurtulmuş, Balkan Mafyası'na yapılan operasyon sonrası çok sayıda şüpheli de göz altına alınmıştı. Özel hayatlarında sorun yaşayan Ilgaz ve Ceylin ise boşanmak hiçin hakim karşısına çıkmıştı. Ilgaz'ın 'Beni karımı seviyorum, boşanmak istemiyorum' sözlerinin ardından dengeler değişti.

Dizinin yeni bölümünde; Boşanmaya karar veren Ilgaz ve Ceylin arasında anlaşmazlık yaşandı. Hakime hanım, ‘Çekişmeli mi boşanmak istersiniz, yoksa takipsizlik mi? Karar verin’ diye sordu. Ceylin ve Ilgaz sessiz kaldı. Hakime hanım dosyayı takipsizlik kararı verip kapadı.

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Mahkeme çıkışı Ceylin, Ilgaz’a ‘neden böyle bir şe yaptın’ diye sordu. Ilgaz da ‘Ben savaşacağım, denemeden vazgeçmeyeceğim’ cevabını verdi.

“Başarabiliriz Ceylin ben bu ihtimale tutunmayı tercih ettim”

ÖZGE ŞOKA GİRDİ

‘Kesik’ lakaplı katili öldüren Özge adliyeye döndü. Özge’nin zor durumda olduğunu gören Ceylin hemen yardımına koştu.

Yaşananları anlatan Özge, Rıdvan’ı öldüren katili vurduğunu söyledi. Derya savcının silahını alıp Kesik’in adresini gittiğini itiraf eden Özge, ‘Benim Pars Savcı’mı bulmam lazım’ deyip gözyaşlarına boğuldu.

“Ne olur koruyun beni. Bütün ailemi, sizi öldürecekler”

Özge’ye yardım eden Ceylin ilk iş olarak adliyenin önünde buluştuğu eniştesi Osman’la beraber ‘Kesik’in cesedini gömdü. Büyük bir risk alan ekip olay yerindeki kovanı alıp uzaklaştı. Silahı da denize atan Ceylin, Özge ve Osman’a olanları unutmalarını söyledi.

EYÜP’ÜN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ÇINAR

Çınar’ın arkadaşı Eyüp kanlar içinde bilardo salonuna geldi. ‘Defne’nin yerini size söylediğim için adamlar beni dövdü’ diyen Eyüp’e Çınar destek oldu. Tuğçe ise Çınar’ı Eyüp konusunda uyardı:

‘Eyüp’e çok güveniyorsun, bravo sana!’

EYÜP, ÖMER’İN ADAMI ÇIKTI

Çınar ile yakınlık kuran Eyüp’ün Ömer ile çalıştığı oraya çıktı. Ömer, Ilgaz ve ailesine yakın olmak için Eyüp’ü kullandı.

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PARS KAYIPLAR KARIŞTI

Derya Savcı, Pars Savcı’nın masasında istifa dilekçesini bulup Ilgaz ve Eren Komiser’e söyledi. Bir anda ortadan kaybolan Pars herkesi merakta bıraktı.

Ilgaz ise babasını bıçaklayıp, kardeşi Defne’yi kaçıran çetenin liderini ve elemanlarını yakaladı.

KESİK’İN CESETİ ORTAYA ÇIKTI

Başkasına ait mezara gömülen Kesik’in cesedi çok geçmeden ortaya çıktı. İhbar üzerine Ilgaz ve Eren Komiser olay yerine gitti. Olay yeri inceleme katile ait bir düğme buldu.

CEYLİN, MERDAN DEDE İLE BULUŞTU

Pars’a gelen bilginin peşine düşen Ceylin, Merdan Dede’ye gitti. Pars’ın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Merdan Dede, ‘beklemede fayda var’ sözleriyle Ceylin’i sakinleştirdi.

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ILGAZ’DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Ceylin’i görmeye giden Ilgaz, Ömer konusunda eşini uyardı. Olanlardan habersiz Ceylin’le birlikte Özge’nin evine giden Ilgaz, Rıdvan’ı öldüren adamı bulacağına söz verdi:

“Hepsini bulacağım, her kes cezasını çekecek. Adalet yerini bulacak.”

RIDVAN’A VEDA

Görev gereği Damat Salim’in yerine geçen Rıdvan suikaste kurban gitmişti. Ekip Rıdvan’ı son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye katılmayan Pars Savcı, Derya ve diğerlerini iyice endişelendirdi.

Pars’ın izine ulaşmaya çalışan Ilgaz, Derya ile karşılaştı. Pars’ı bulmak için kayıtlara baktıracağını söyledi. Pars’ın soruşturmayı bırakması adliyede de huzursuzluğa neden oldu.

ILGAZ CİNAYETİ ÇÖZDÜ MÜ?

Kesik cinayetine yoğunlaşan Ilgaz, olay yeri incelemeden bilgi aldı. Olay yerinde bulunan düğmeyi inceleyen Ilgaz, Rıdvan’ın sevgilisi Özge’den şüphelendi. Derya ile karşılaşan Ilgaz, Derya’nın silahının kaybolduğunu da öğrendi.

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Hemen kamera kayıtlarını inceleten Ilgaz, Özge’nin Kesik’i takip ettiğini gördü.

Adliyede Ceylin ile bir araya gelen Ilgaz Savcı, Özge’nin evine gitmeye karar verdi. Ceylin de Ilgaz’a eşlik etmek için ısrarda bulundu.

Özge’nin ifadesine başvuran Ilgaz, bir ipucu aradı. Özge ise Ceylin’in daha önce kendisine tembihlediği şeyleri söyledi.

CEYLİN VE ILGAZ’IN ROMANTİK YEMEĞİ

Ceylin ile yemeğe çıkan Ilgaz, ‘Pars gibi ortadan kaybolsam ne hissedersin’ diye sordu. Ceylin ise; ‘Sen ortadan yok olsan büyük ihtimalle delirirdim. Sana bir şey olacağını anlasam ‘Allah’ım ne olur onu alma beni al’ diye yalvarırdım, uğruna ölebilirdim anlayacağın’ dedi.

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‘Bizi birbirimizden ayıran tek şey mesleklerimiz’ diyen Ceylin, ‘İkimizin aynı noktada durmaması çok normal bunu tek bir yolu var adliyede birlikteyken karı koca olduğumuzu unutmamız gerek. İş işte kalacak’ sözleriyle eşine önerine bulundu. Anlaşmaya varan ikili yeni bir yola çıkmaya karar verdi.

ILGAZ’A BÜYÜK ŞOK

Özge’den şüphelenen Ilgaz Savcı, evine gidip ifadesini almıştı. Özge’nin söylediklerine inanan Ilgaz, Eren Komiser’den gelen haberle şoke oldu:

"Kesik’in elinde bulunan saç telleriyle Özge’nin tokasındaki saç telleri eşleşti."

Katilin Özge olduğunu öğrenen Ilgaz büyük şok yaşadı.

BAKLAN MAFYASI ÖZGE’NİN PEŞİNDE

Kesik’i Özge’nin öldürdüğünü öğrenen Balkan Mafyası da Özge’nin peşine düştü. Çete üyelerine yakalanmadan evden kaçan Özge yalnız kaldı.

GİZEMLİ EL

Yargı’nın final sahnesinde ise büyük şok yaşandı. Dükkanını açan esnaf ipe asılmış kesik bir el gördü. Eldeki yüzük, kalem ve not merak uyandırdı.

Uzun zamandır haber alınamayan Pars Savcı’ya ait olduğu izlenimi verilen elin üzerinde; Neva Seçkin’in adının yazdığı kalem, Parsın yüzüğü ve ‘Bütün sevdiklerini tek tek’ mesajının yer aldığı kağıt dikkat çekti.