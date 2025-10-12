Parmağında yüzüğü görenler çok sevinmişti… Meğer her bir taşını ayrı bir dostu satın almış: Bu gidişle evlilik bana hayal!

Haberin Devamı

Aslında önünde uzun bir kariyer vardı; sadece bir çocuk yıldız olarak görülmedi. Kızıl saçları, sevimli yüzü ve oyunculuk yeteneğiyle geleceğin büyük isimlerinden biri olacağı düşünülmüştü.

Ama Emma Watson irili ufaklı rollerin ardından 2019’da oyunculuğu bıraktı ve Harry Potter serisinin getirdiği büyük şöhreti de elinin tersiyle silip attı.

ŞÖHRETE SIRT ÇEVİRDİ, YENİDEN ÖĞRENCİ OLDU

Oyunculuk yapmak yerine eğitimine devam etmeye karar veren Emma Watson bir yandan da eski günlerindeki gibi etkinliklere katılmaya ve yüzünü unutturmamaya devam ediyor.

Emma Watson Harry Potter'la yakaladığı büyük şöhrete sırt çevirdi ve kendini eğitimine adadı

Harry Potter’ın yıldız oyuncusu Oxford Üniversitesi’nde doktorasını yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’nda boy gösteren 35 yaşındaki oyuncu parmağında üzeri çok sayıda pırlanta taşla kaplı bir yüzükle ortaya çıkınca herkesi hem şaşırtmış hem de sevindirmişti.

SEVGİLİSİYLE NİŞANLANDI SANDILAR

Yüzük parmakta görününce okuldan arkadaşı Kieran Brown’la aşk yaşadığı söylenen Emma Watson’ın sonunda nişanlandığını ve evlilik yolunda ilk adımı attığı düşünüldü.

Ancak bu yüzük bir nişan yüzüğü değil, sembolik anlamı olan ve Emma Watson için çok kıymetli bir başka yüzüktü…

Emma Watson yüzüğündeki her bir ışıltılı taşın şov dünyasından uzak hayatının farklı bir yönünü temsil ettiğini açıkladı.

“Sanırım son yedi yıldır devam eden bu serüveni yaşadıktan sonra, tamam, bir yere geldiğimi hissediyorum ve bu sonsuza dek devam edecek, oyunculuktan ayrıldıktan sonra geldiğim yeri kutlamak istiyorum, öyle hissettim” demişti yıldız isim.

Bu gösterişli yüzük heyecan ve merak yarattı ve Emma Watson'ın erkek arkadaşıyla nişanlandığı sanıldı ancak gerçek başkaydı

YÜZÜĞÜN TAŞLARINI DOSTLARI SATIN ALIP ONA HEDİYE ETTİLER

Emma Watson arkadaşları ve “seçilmiş ailem” dediği yakınlarıyla bir araya gelmiş, bu kişilerin her biri yüzükteki 20 taşı ayrı ayrı satın almış ve ünlü oyuncuya hediye etmişti.

Ünlü oyuncu “Hayatımda hiç bu kadar değerli bir şeye sahip olmadım çünkü benim için bu, gerçekten istediğim, topluluktan, köklerimden, inancımdan ve güvenimden oluşan bir hayattı” diye anlattığı bu yüzüğün hikâyesini belli ki çok seviyordu.

"BELKİ DE EVLİLİĞİ HİÇ HAK ETMEYECEĞİM"

Zamanı gelince evleneceğini söyleyen Emma Watson bir yandan da belki hiç evlenemeyeceğini dile getirirken “Belki de evlenmeyi asla hak etmeyeceğim. Umarım başıma gelir ama buna hakkım olduğunu düşünmüyorum. Evlenmek benim amacım ya da kaderim değil” dedi.

Emma Watson çoğu zaman hayatını hiç ünlü olmamışçasına sarıdan bir genç kadın gibi yaşıyor

Aslında yakın bir zaman önce evlenmeye yaklaştığının ipucunu veren Emma Watson eğer bunu yapmış olsaydı evliliğinin bir felaketle sonuçlanacağını, çünkü henüz bunun zamanının gelmediğini de itiraf etti: “Kendimi henüz yeterince iyi tanımıyordum. Amacımın, vizyonumun, nasıl hizmet edeceğimin ne olduğu konusunda yeterince net bir fikrim yoktu.”