Parmağında pırlanta yüzüğü, cebinde milyonları var: Ama hala metroda bavul sürüklüyor!

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Elbette insanın parasını nasıl harcayacağı tamamen kendi tercihi. Ama gösteri dünyasının "paraya para demeyen" bazı ünlüleri, kasalarındaki milyonlar öylece beklerken diğer herkes gibi toplu taşıma araçlarına biniyor.

En çok tercih ettikleri de metro.

DAHA 30 YAŞINA GELMEDİ AMA MİLYONLARI VAR

İşte bunlardan biri de daha 30 yaşına bile gelmemiş olmasına rağmen 35 milyon dolarlık bir servete sahip olan genç şarkıcı Dua Lipa.

Bir süredir oyuncu Callum Turner ile yaşadığı ilişki ve nişanlanmasıyla konuşulan Dua Lipa da Londra'nın o ünlü metrosunu sık sık kullananlardan biri.

Turnesinden arda kalan boş vaktini nişanlısı Turner ile tatilde değerlendiren Lipa, önceki gün Londra'ya döndü. Evine giderken de metro kullandı.

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AŞK TATİLİNDEN METROYLA DÖNDÜ

Üstelik de Lipa'nın yaptığı öyle sıradan bir tatil değildi. Nişanlısı Callum Turner ile İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Amalfi'deydi genç şarkıcı. Tatili bitince de yaşadığı Londra'ya geri döndü.

Dua Lipa uçaktan indikten sonra taksi tutmak ya da kendini özel araçla aldırmak yerine metroyu tercih etti. Üzerinde siyah mini elbisesi, elinde aynı renk çek çek adı verilen bavuluyla King's Cross metro istasyonunda görüldü ünlü şarkıcı.

Lipa sıradan insanlar gibi yolunda giderken onu fark eden hayranları da hemen cep telefonlarını çıkarıp ünlü şarkıcıyı görüntüledi.

Bunlardan biri de Lipa'yı elinde bavuluyla metro istasyonunda yürürken çektiği bir videoyu sosyal medya sayfasından paylaştı. Yanına da "Londra'da kimi görebileceğinizi asla bilemezsiniz" diye yazdı.

NİŞAN SÖYLENTİLERİNİ DOĞRULADI

Dua Lipa bir süredir 35 yaşındaki oyuncu Callum Turner ile yaşadığı ilişki ile gündemde. İkilinin yaklaşık iki yıldır süren birlikteliği nişana kadar uzandı.

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Bu konu bir süre söylenti düzeyinde kalsa da sonunda Lipa, geçtiğimiz haziran ayında Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda bu söylentiyi doğruladı.

Güzel şarkıcı, "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.

Arnavut asıllı şarkıcı "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" diye sürdürdü sözlerini.

GÜNÜN BİRİNDE ÇOCUK DA OLUR

Lipa aynı röportajda bir gün çocuk sahibi olmak istediğini de söyledi. Ama yine de bunun için çiftin hiç acelesi yok.

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"Bir gün çocuklarım olsun isterim elbette" dedi. Ama yine de bu konuda acele etmek istemediğini de belirtti.

Bunun için en doğru zamanı belirlemenin dışında turneye gittiğinde çocuk bakımının nasıl olacağı, işinden ne kadar süre uzak kalması gerektiği gibi ayrıntıları da aklından geçirdiğini saklamadı.

Dua Lipa, sonunda da "Çocuk olacağı zaman olur" sözleriyle konuyu bağladı.

"Çocukları çok seviyorum. Ama bir çocuğu büyütmenin çocukları sevmekten çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum" diye noktayı koydu.

AŞKLARINI USUL USUL DUYURDULAR

Çiftin aşk yaşadığı 2024 yılının başlarında ortaya çıktı... Ama belli ki ondan önce aralarında çoktan bir kıvılcım çakmıştı.

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Lipa ile Turner, aşklarını ilk olarak 2024 yılının ocak ayında ortaya çıktı. TMZ sitesi çiftin, Callum Turner'ın rol aldığı Masters of The Air filminin galasından sonra katıldıkları partide öpüşürken çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Ardından Lipa ile Turner bir romantik yemekte görüntülendi.

En sonunda da Los Angeles sokaklarında kimseden saklanmadan öpüşerek yürüdükleri sırada artık aşklarını tescillemiş oldular.