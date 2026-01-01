Kendisi gibi yıkık dökük bir evin bile kirasını ödeyemez hale geldi... Ünlü oyuncunun son umudu da yıkıldı... Kaderde bu yaşta evsiz kalmak da varmış!

Haberin Devamı

Diğer yandan bir de bunun tersi öyküler var. Başarıya ulaşıp milyonlar kazanıp sonra gökyüzündeki yıldızlar gibi kayıp gidenler.

Üstelik şöhretinin zirvesinde olan birinin böyle bir trajedi yaşayıp yaşamayacağı da hiç belli değil. Bunun bir garantisi yok bir başka deyişle.

İşte bunun son örneklerinden biri daha milyonların gözü önünde gerçekleşiyor.

SİNEMANIN YAKIŞIKLISI NE HALLERE DÜŞTÜ

Bu kez duyanların içini burkan bu öykünün kahramanı Mickey Rourke. Neredeyse bütün ömrünü mesleğine adayan, zor hayatını şöhretin zirvesiyle taçlandıran Rourke, 70 yaşında yani hayatının sonbaharında evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Son dönemde kariyeri inişe geçen Rourke, Hollywood'da yayılan haberlere göre kendini sokakta bulabilir.

İngiliz Daily Mail gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Rourke, evinin 60 bin dolar tutarındaki kirasını ödeyemediği için hakkında dava açıldı.

ÜÇ GÜN SÜRE VERİLDİ... AKSİ HALDE SOKAKTA KALABİLİR

Belgeye göre 73 yaşındaki Rourke, 18 Aralık'ta evinin biriken kira borcunu ödemesi aksi halde üç gün içinde evi boşaltması gerektiği konusunda yasal olarak uyarıldı.

Davacı kişi Eric T Goldie'nin avukatı ise Mickey Rourke'un kendilerine henüz bir dönüş yapmadığını söyledi.

Mickey Rourke, söz konusu üç yatak odalı evini 30 Mart 2025'te ayda 5 bin 200 dolarlığına kiralamıştı.

Bu arada dava dilekçesinde evin kirasının Rourke taşındıktan iki ay sonra 7 bin dolara çıktığı bilgisi de yer alıyor.

Ancak görünüşe göre 9 aydır kiranın tek kuruşunu bile ödemiş değil.

GEÇEN YAZ AYLARINDAN BERİ PERİŞAN HALİYLE MANŞETLERDE

Aslına bakılırsa Mickey Rourke, geçtiğimiz ağustos ayında da hem kendisinin hem de evinin perişan görüntüsü nedeniyle konuşulmuştu.

O dönemde basına yansıyan haberlere göre Rourke, bakımsızlıktan yıkık dökük görülen bu evde ayakta kalma savaşı veriyordu.

Son olarak geçen yıl yaşadığı maddi zorluklardan bir nebze olsun kurtulması için yapımcılar tarafından davet edildiği Celebrity Big Brohter adlı yarışma programından da daha başlarda uygunsuz tavırları nedeniyle kovuldu oyuncu. Görünüşe göre ondan sonra kariyerini bir türlü toparlayamadı.

Özetle, Rourke kariyerinde ve hayatında duyanların, görenlerin yüreğini burkan bir düşüş yaşadı.

Aslına bakılırsa Rourke'un kirasını ödemediği ev bir zamanlar gayet güzel olsa da şu anda iyi bir renovasyona muhtaç halde.

KATILDIĞI YARIŞMADAN DA KISA SÜREDE KOVULDU: Mickey Rourke son olarak geçtiğimiz nisan ayında İngiltere'de yayınlanan Celebrity Big Brother yarışmasına katıldı. Fakat orada da uzun süre kalamadı. Yarattığı saygı sınırını aşan olaylar nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. O yarışmanın ardından da Mickey Rourke, onun eski halini bilen hayranlarının içini sızlatan bu görüntülerle ortaya çıktı.





ÇOCUKKEN BOKSÖR OLMAYA NİYETLENMİŞTİ

Sinemada 10 yıllara damga vuran bir oyuncu olsa da Mickey Rourke aslında gençlik yıllarında boksör olmaya niyetlenmişti.

Hatta bu alanda ilk başarısını henüz 12 yaşındayken elde etti. Bir süre Andre Rourke adıyla ringlere çıkan aktör, 1971 yılında yaptığı bir maçta beyin sarsıntısı geçirdi.

Bunun üzerine bir süreliğine ringlerden ayrıldı.

O sırada da karşısına oyunculuk fırsatı çıktı.

Bir arkadaşının yönettiği Deathwatch adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı. O andan itibaren de oyunculuk konusunda adım adım ilerledi.

UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI: Steven Spielberg'in yönettiği 1941 filmiyle sinemaya adım attı. Body Heat, The Outsiders, Siyam Balığı, Dokuz Buçuk Hafta, Bar Kelebeği gibi filmlerle kariyerinde zirveye çıktı. 1991 yılında boksa geri döndü. Ama bu da fazla uzun sürmedi. Soluğu yeniden sinemada aldı Rourke. 2009 yılında oynadığı Güreşçi filmiyle birçok ödül kazandı. Hatta en iyi oyuncu dalında Oscar'a bile aday gösterildi.

Haberin Devamı





ÜNLÜ MODELLE EVLİLİĞİ OLAYLI OLDU

Mickey Rourke, ilk evliliğini 1981 ile 1989 arasında Debra Feuer ile yaptı. Sonra 1992 ile 1998 arasında dönemin en gözde model ve oyuncularından Carre Otis ile yaptığı evlilik geldi.

Bu evliliğin bitişi hatta başlangıcı bile olaylı oldu.

Otis ile Rourke; Vahşi Orkide ve Kırmızı Çıkış adlı filmlerde birlikte oynadı. Setteki yakınlaşmaları gerçek hayatta aşka ve evliliğe dönüştü.

Otis, 2011 yılında yayınlanan Hugo Schwyzer'ın kaleme aldığı Beauty, Disrupted: A Memoir adlı kitapta hayatının bütün dönüm noktalarını satırlara döktü.

Bunlar arasında şiddet gördüğünü itiraf ettiği Mickey Rourke ile evliliği de vardı. İşte o kitapta Otis, Mickey Rourke ile evlenmesinin nedenini de gözler önüne serdi.

İddiasına göre Rourke, eğer evlilik teklifini kabul etmezse Carre Otis'i öldüreceğini söylemişti.

Sonuç olarak evlendiler ama bu özellikle de Otis'ih hafızasında acı bir olay olarak yer etti.