Paris’ten sonra New York sahnesinde

Elif Buse Doğan geçen hafta UNESCO 2023 Âşık Veysel Anma Yılı kapsamında Paris’te sahne almış, usta halk ozanının eserlerini seslendirmişti.

Şarkıcı, 15 Aralık’ta da New York-Manhattan’da bulunan ünlü konser salonu Carnegie Hall’da sahneye çıktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. New York Başkonsolosluğu ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) destekleriyle düzenlenen gecede büyük ilgiyle karşılanan Doğan, senfoni orkestrası eşliğinde türküler seslendirdi. Sanatçı, konser sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“100 Yıllık Türküler projesi kapsamında dünyanın en prestijli salonlarından Carnegie Hall’da senfoni orkestrasıyla birlikte türküler söylemek onur vericiydi. New York’ta yaşayan Türklerle birlikte Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla kutladık. Biz gençler olarak Cumhuriyetimizin temel değerlerini daha da güçlendirmek için hep birlikte her zaman her yerde çalışacağız. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız için canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.” Etkinliğin ardından New York turuna çıkan şarkıcı, şehrin ikonik yerlerini keşfetti, çektirdiği hatıra fotoğraflarını da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.