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Saadet Işıl Aksoy'un büyük başarısı!

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#Saadet Işıl Aksoy#Fransa#Paris
Saadet Işıl Aksoyun büyük başarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 08:31

Saadet Işıl Aksoy’un başrolünde oynadığı “Confidente” (Sırdaş) filmi Fransa’da vizyona girdi. Filmin galası için Fransa’ya giden ünlü oyuncu, “Filmimizi bütün Paris’te görmek büyük gurur verdi” dedi.

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Saadet Işıl Aksoy’un başrolünü üstlendiği, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı “Confidente” (Sırdaş) filmi 80 kopya ile Fransa’da vizyona girdi. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.

Vizyon çalışmaları için Fransa’ya giden Saadet Işıl Aksoy, film ekibiyle birlikte Avrupa’nın en önemli sinemalarından UGC Les Halles’da gerçekleşen gala gecesine katıldı.

Saadet Işıl Aksoyun büyük başarısı

Seyircili gösterimde izleyenlerden de büyük alkış alan Saadet Işıl Aksoy, “Tüm Paris filmimizin afişleriyle donatılmış, büyük bir gurur ve heyecan” dedi. Filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

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#Saadet Işıl Aksoy#Fransa#Paris

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