Saadet Işıl Aksoy'un büyük başarısı!

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Saadet Işıl Aksoy’un başrolünü üstlendiği, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı “Confidente” (Sırdaş) filmi 80 kopya ile Fransa’da vizyona girdi. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.

Vizyon çalışmaları için Fransa’ya giden Saadet Işıl Aksoy, film ekibiyle birlikte Avrupa’nın en önemli sinemalarından UGC Les Halles’da gerçekleşen gala gecesine katıldı.

Seyircili gösterimde izleyenlerden de büyük alkış alan Saadet Işıl Aksoy, “Tüm Paris filmimizin afişleriyle donatılmış, büyük bir gurur ve heyecan” dedi. Filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.