Parasızlıktan kıvranan ünlü oyuncunun başına bu da geldi... Nice emekle aldığı evini neredeyse asfalt yutuyordu

Güncelleme Tarihi:
Uzun zaman önce milyonlar vererek satın aldığı evini, neredeyse toprak yutuyordu. Üstelik oyuncunun evinin bulunduğu bölge de çökme tehlikesine karşı boşaltıldı ve ölüm tehdidi içeren bölge ilan edildi.
Yıllardır parasız kaldığını ve bu yüzden de kendisine önerilen her rolü oynadığını açık açık söyleyen Nicolas Cage'in, Malibu'daki 10.5 milyon dolarlık evi, kışı erozyonunun yol açtığı çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Oyuncunun evinin önünde dev bir çukur açıldı.
Yetkililer, 9 metreye 9 metre genişliğindeki bu çukurun, kıyı erozyonundan kaynaklandığını belirtti.
Nicolas Cage'in evinin havadan çekilen görüntülerinde, garaja uzanan asfalt zeminin büyük bölümünün çöktüğü ve çeşitli malzemelerin de açılan çukura sürüklendiği görüldü.
BÖLGEDEKİ DİĞER EVLER DE TEHLİKE ALTINDA
Uzmanlara bakılırsa şiddetli dalgalar ve gelgitlerin etkisiyle hızlanan kıyı erozyonu, bölgedeki evler için büyük bir tehlike oluşturuyor.
Yetkililer, daha fazla zararın meydana gelmesini önlemek için bölgede altyapı ve güçlendirme çalışmaları yürütüldüğünü de açıkladı. Ayrıca bölgede yaşayanlar da tahliye edildi.
Artık tehlikeli bir yer haline gelen lüks ev, özel çatı katı ve okyanus manzarasıyla dikkat çekiyor.
USTA YÖNETMEN COPPOLA'NIN YEĞENİ
Sinemanın usta yönetmeni Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Nicolas Cage, bir süredir ekonomik zorluklar yaşadığını gizlemedi.
Sırf bu yüzden iyisine kötüsüne bakmadan kendisine gelen film tekliflerini kabul eden Cage, 1990'larda kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadı.
Sırf durumunu kurtarmak için "berbat" dediği filmlerde oynadığını da kendisi itiraf etti zaten.
Cage, bundan birkaç yıl önce konuk olduğu 60 Minutes (60 Dakika) adlı programda kısa süre önce yaşadığı ama sonunda toparladığı bu karanlık ve zorluklarla dolu dönemi anlattı. Nicolas Cage "çalışmanın kendisi için bir kurtarıcı" olduğunu ifade etti.
'BENİ AŞIRI EMLAK YATIRIMLARI BATIRDI': Bugüne kadar ardı ardına yaptığı beş evlilikle de bilinen Nicolas Cage, daha kısa bir süre önce toparlamayı başardığı maddi problemlerine "aşırı emlak yatırımlarının" neden olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncu bu durumu şöyle değerlendirdi: "Bunun nedeni, 80 dolar ödeyerek ahtapot yemem değildi. Yaptığım, aşırıya kaçan emlak yatırımlarıydı. Emlak piyasası çöktü ve ben zamanında o piyasadan çıkamadım. Borcum toplamda 6 milyon dolardı. Hepsini ödedim." Nicolas Cage, o süreçte hiçbir zaman iflas başvurusunda bulunmadığını da sözlerine ekledi.