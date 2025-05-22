Parasızlıktan akan gözyaşlarını bir dizi dindirdi... Şöhreti 40 yaşından sonra buldu... Şimdi keyfini çıkarıyor

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Bunca ilgi hiç de haksız değildi... Çünkü o, ekran tarihinin en çok izlenen dizilerinden birinin yıldızı olarak hafızalara kazınmıştı bir kere. Üstelik de ilerleyen yaşına rağmen yıllara çok da güzel meydan okuyordu.

Ünlü oyuncu, o gün kırmızı halıdan da konuk olduğu galadan da gayet memnun ayrıldı.

Ama aslına bakılırsa onun bugün bulunduğu yere gelmesi çok da kolay olmadı. Göğsünü gere gere gülümsemesinin ardında filmlere konu olabilecek bir gerçek hayat öyküsü var.

KIRMIZI HALIDA PIRILDADI

Böyle anlattığımız bu ünlü Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) adlı diziyle tanınan Teri Hatcher….

Sadece kendisine değil rol arkadaşlarına da kariyerlerinde bir sıçrama fırsatı sağlayan dizi final yapalı çok zaman oldu. Ama yapımın her bir karakteri önünde de bambaşka kapılar açıldı.

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Teri Hatcher, 78'inci Cannes Film Festivali'nde gösterilen The History of Sound adlı filmin galasının konukları arasındaydı.

60 yaşındaki Hatcher, yaşadığı yılları yok sayan bir görüntü sergiledi kırmızı halıda. Sol yanındaki derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken yeşil kıyafeti içinde etkileyici bir görüntü sergiledi.

ZORLU YOLLARDAN GEÇTİ

Teri Hatcher, bugün bir yandan yıllara meydan okuyup diğer yandan da şöhretinin keyfini sürüyor. Ama onun bugünlere ulaşması çok da kolay olmadı.

Öyle ki bir ara kocasından boşanıp küçük kızıyla bir başına kaldı. O sırada artık iş teklifi de almaz oldu.

İçine düştüğü çaresizlikten onu kurtaran ise kariyerini ve hayatını yeniden toparlamasını sağlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisi oldu.

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MUTFAKTA DELİ GİBİ AĞLADI... BİR GÜN SONRA HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF GELDİ

Aslına bakılırsa Teri Hatcher, bugün sahip olduğu şöhreti 40 yaşından sonra buldu. Tabii ki öncesinde oyunculuk kariyerine başlamıştı ve birçok yapımda kamera karşısına geçmişti.

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Fakat 1997 tarihli Louis& Clark adlı yapımdan sonra dişe dokunur bir rol teklifi almadı uzun süre.

O zorlu dönemde kocasından da boşandı ve küçük kızıyla bir başına kaldı. Kariyeri de gözle görülür şekilde inişe geçti. Elbette parasızlık da onu zorlamaya başlamıştı.

İşte o zorlu günlerde, evinin mutfağında çılgınlar gibi ağladığının ertesi günü Hatcher'a Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynaması için teklif yapıldı.

Biraz da çaresizlikten kabul etti ama dizi sayesinde yeniden doğuşu da yaşadı Teri Hatcher.

Teri Hatcher, ilk evliliğini 1988 yılında Marcus Leithold ile yaptı. Sadece bir yıl süren bu evliliğin ardından 1994'te Jon Tenney ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten şu anda 27 yaşında olan Emerson adında bir kızı var. Fakat ünlü oyuncunun bu evliliği de 2003 yılında sona erdi.

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Diğer yandan bakıldığında Umutsuz Ev Kadınları dizisi, ana karakterleri canlandıran oyuncularının kariyerlerinde bir dönüm noktası oldu. Bu dizinin ardından hepsi kariyer yollarına daha emin adımlarla devam etti.





Marc Cherry tarafından yaratılan Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisinin ekran serüveni 2004 yılının ekim ayında başladı. Final bölümü ise ABD'de 13 Mayıs 2012'de yayınlandı. Dizide Teri Hatcher'ın yanı sıra Eva Longoria, Marcia Cross, Felicity Huffman, Nicolette Sheridan ana karakterleri canlandırdı. Dizi, başrol oyuncularının kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

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