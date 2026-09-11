Parasızlıktan ağlarken 40 yaşında şöhreti bulmuştu... Hayat insana her istediğini vermiyor... 'Yedi yıldır hiç aşk yaşayamadım!'

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Ünlüler için de geçerli bu durum... Elbette hayatını belli bir düzene oturtmuş ünlüler olduğu gibi bunu tam olarak yapamayanlar da var.

İşte Teri Hatcher da bunlardan biri...

Milyonlarca kişi onu Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı diziyle tanıdı. O yapımın ardından da şöhret yolculuğunu neredeyse koşarak tamamladı zaten.

Yine de o noktaya gelmesi çok inişli ve çıkışlı bir yolculuk sonrasında gerçekleşti.

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Gösteri dünyasındaki kariyerine San Francisco 49ers'ın ponpon kızlarından biri olarak adım attı Hatcher... Aldığı oyunculuk eğitiminden sonra Aşk Gemisi (The Love Boat) Mac Gyver gibi popüler TV dizilerinde oynadı.

Superman'in aşkı Lois Lane'i canlandırdığı Lois & Clark: The New Adventures of Superman ile bir anda yıldız oldu. Bu pırıltı ona James Bond serisinden Tomorrow Never Diesda Bond Kızı olma şansını getirdi.

Ama sonra parladığı gibi söndü yıldızı...



PARASIZLIKTAN AĞLARKEN BİR DİZİ SAYESİNDE HAYATI DEĞİŞTİ

Öyle ki ikinci evliliğini yaptığı Jon Tenney'den dünyaya gelen kızı Emerson'a zor bakar hale geldi.

Hatta faturalarını bile ödeyemez oldu. Sonra bir gün parasızlıktan dolayı mutfağında oturup ağlarken Umutsuz Ev Kadınları dizisinden gelen teklif hayatını değiştirdi.

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O sıralarda 40 yaşındaydı Teri Hatcher… Önce bulup sonra yitirdiği şöhret bu kez bir daha gitmemek üzere yine avuçlarının arasındaydı.

Şimdi paradan yana da tanınır olmaktan yana da hiç sorunu yok Hatcher'ın… Ama yine de hayatında büyük bir eksiklik var...



PARASI VAR, ŞÖHRETİ VAR... AMA KALBİ BOMBOŞ

İyi gününü kötü gününü, hastalığını ve sağlığını paylaşacağı bir can yoldaşı yok. Artık 61 yaşında olan Teri Hatcher, bu konuda dert yandı verdiği bir röportajda...

Yıldız oyuncu, çoğunluğu evli olan arkadaşlarının arasında kendini ne kadar yalnız hissettiğini anlattı. Üstelik başka bir ayrıntıyı daha ekledi: "Yedi yıldır kimseyle flört etmedim" dedi.

Teri Hatcher, en son Londra'da çalıştığı sırada bir İngiliz'le altı ay flört ettiğini ondan sonra da hayatına kimsenin girmediğini sözlerine ekledi.

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'EVLİ DOSTLARIMIN ARASINDA KENDİMİ YALNIZ HİSSEDİYORUM'

Hello dergisine röportaj veren Teri Hatcher, aslında bir sevgili arayışında olmadığını ama yine de çoğu evli olan yakın dostları arasında kendini yalnız hissettiğini saklamadı.

Hatcher "Harika insanların yer aldığı bir arkadaş çevrem var. Benimle aynı yaş grubundaki arkadaşlarımın çoğunu 30 yıldır tanıyorum, genelde de hepsi evli" diye anlattı.

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Oyuncu, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni insanlarla tanışabileceğim bir ortam da pek yok. Bazen bir etkinliğe gittiğimde biriyle tanışabileceğimi düşünüyorum. Ama öyle biri çıkmadı" dedi.

Yıldız yine de aşka asla karşı olmadığını, kalbini de bu duyguya açık tuttuğunu anlattı.



İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN 28 YAŞINDA BİR KIZI VAR

Teri Hatcher gençlik yıllarında Marcus Letihold ile 1988'de başlayıp bir yıl sonra biten bir evlilik yaptı. 1994 ile 2003 arasında evli kaldığı Jon Tenney'den şu anda 28 yaşında olan Emerson adında bir kızı var.

Teri Hatcher, TV dünyasında ünlendiği ilk dönemlerde rol aldığı dizilerden bölüm başına en fazla 75 bin dolar ücret alıyordu.

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İkinci kez şöhreti bulmasını sağlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisinden ise bölüm başına 440 bin dolar kazanmaya başlamıştı.

Sonuç olarak Teri Hatcher, artık parasız değil, mali sıkıntı yaşamaktan da korkmuyor. Ama tek bir eksiği var: Hayatını paylaşacak bir yol arkadaşı...