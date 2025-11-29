Parasını kendi kazandı, gösterişini de yapıyor: Lastik eldivenin üstüne pırlanta taktı: Soğanları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz!

Haberin Devamı

Tıpkı zorlu bir geçmişten gelen ama parası sayesinde lüks bir hayat süren Mariah Carey gibi.

Çocukken annesi ve babası ayrılan, annesiyle yaşarken de doğrusu çok kolay bir hayat sürdürmeyen 56 yaşındaki Mariah Carey, bugün yaklaşık 400 milyon dolarlık bir servetin sahibi.

Her ne kadar yakınları bu paranın bir gün biteceğinden ve yıldızın maddi zorluklar yaşadığından korksa da böyle bir düşünce onun aklından bile geçmiyor.

Yılların emeğiyle kazandığı parasını nasıl isterse öyle harcıyor. Üstelik canı istediği zaman sahip olduğu varlıkla gösteriş bile yapıyor.





LASTİK ELDİVENİN ÜZERİNE PIRLANTA YÜZÜK

Mariah Carey bunun en yeni örneğini de sosyal medyada sergiledi. Şükran Günü için yemek pişirirken çekilen bir videosunu paylaştı iki çocuk annesi Carey.

Üzerinde kazağı, açık bıraktığı saçlarıyla soğan kavuran Mariah Carey, ellerine de hijyen olması için siyah lastik bir eldiven taktı.

Bu konuda da "Evet eldiven giyiyorum. Çünkü ben böyle seviyorum" dedi.

Böyle bakınca yemek yaparken saçlarını açık bırakması dışında her şey gayet sıradan görünebilir. Ama Carey'in görüntüsünde çarpıcı bir detay vardı.

Ünlü şarkıcı o siyah lastik eldivenin üstüne pırlanta bir yüzük takmıştı!

Carey, lastik eldivenin üzerine taktığı pırlanta yüzükle sebzeleri de yıkadı.





HİÇ ÇIKARMADIĞI YÜZÜĞÜ 42 BİN DOLAR

O kelebek şeklindeki pırlanta yüzüğün değeri de az değil... Belki Carey için normal bir fiyat ama kelebek yüzüğü 42 bin dolar değerinde.

Aslına bakılırsa Mariah Carey, o pırlanta yüzüğü tam 20 yıldır takıyor. Çok mecbur kalmadıkça da asla parmağından çıkarmıyor.

Bundan beş yıl önce Mariah Carey, model Naomi Campbell'ın No Filter with Naomi adlı programına konuk olduğunda bu konuyu anlatmıştı zaten.

Van Cleef and Arpel tasarımı olan o değerli yüzüğü parmağından hiç çıkarmadığını itiraf etmişti Mariah Carey.

Gerçekten de Mariah Carey'in birçok fotoğrafında o kelebek şeklindeki pırlanta yüzüğü görebilmek mümkün. Vücudu su topladığı halde ikizleri Monroe ve Moroccan'a hamileyken bile parmağından çıkarmamıştı.

Carey, o kelebek şeklindeki yüzüğü parmağından hiç çıkarmıyor. Hatta "kelebek" figürü onun sosyal medya paylaşımlarında da sık kullandığı bir simge epeydir.

YAKINLARI LÜKS HARCAMALARINDAN ENDİŞE EDİYOR

Aslına bakılırsa Carey, epeydir servetini düşüncesizce harcamasıyla gündemde. Bu durum da yakınlarını endişelendiriyor. Yakınları onun müsrifliği yüzünden günün birinde zor durumda kalmasından korkuyor.

Ünlü şarkıcının bazı yakınlarına bakılırsa Carey, parasını sık sık hiç kullanmayacağı ürünler için harcıyor. Bazen satın aldıklarını ambalajından bile çıkarmadan evinin bir köşesinde bırakıyor. Sonra da onları unutuyor.

Yakınlarına bakılırsa Carey'nin lüks ve çoğu gereksiz harcamaları milyonlarca dolara ulaşıyor.





ESKİDEN PARA HARCARKEN DAHA DİKKATLİYDİ

Söylenenlere göre Carey eskiden kazandığı parayı harcama konusunda çok daha dikkatliydi. Fakat son zamanlarda yani yaşı ilerledikçe bu durum değişti.

Ünlü şarkıcı her zaman pahalı ve kaliteli ürünler kullanırdı bu kaynaklara göre. Ama eskiden en azından etiketlerine bakardı, harcamaları konusunda belli limitler belirlemişti. Son dönemde ise bu durum değişti.

Mariah Carey'nin parasını böyle har vurup harman savurmasından endişe duyan kaynaklar, ünlü şarkıcının pahalı ürünler satın alması bir yana milyonlarca doları çok hızlı şekilde harcayıp bitirdiğini de ifade etti.