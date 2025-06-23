‘Parası benim cebimden çıkacak’ dediği düğün yaklaşıyor… Eski karısı komşularıyla evlenecek... Oraya giden herkesi defterinden silecek!

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Uzun evlilikleri ve üç çocukları uğruna da olsa kavga etmeden, birbirleri hakkında kötü sözler etmeden ayrılmayı başaramadılar.

Dava en sonunda bitse de yaşananların yankısı uzun süre devam etti.

Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner, üç çocuk sahibi oldukları 19 yıllık evliliklerini 2023’te bitirdiler.

AYRILIRKEN YAPTIKLARI KAVGALAR UNUTULMADI

Boşanma davası ise Şubat 2024’te sonlandı.

Christine Baumgartner, Kevin Costner’dan çok yüklü bir boşanma tazminatıyla birlikte yüksek bir de nafaka talep etmiş ve üç çocuğunun lüks yaşamaya alıştığını söyleyerek bunu devam ettirebilmek için çok paraya ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

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Kevin Costner ise eski eşini servet avcılığıyla suçladı ve evlenmeden önce imzaladıkları anlaşmaya göre ona gereken parayı ödediğini, Christine Baumgartner’ın hak ettiği nafakanın ise talep ettiğinden çok daha azı olduğunu söyledi.

Birbirlerine son derece çirkin suçlamalar yaptıkları bu sürecin sonunda mahkeme Kevin Costner’ı haklı bulup Christine Baumgartner’a beklediğinden çok daha düşük bir nafaka bağladı.

EVLİLİĞİ BİTER BİTMEZ KOMŞULARININ KOLLARINA KOŞTU

Ortadaki büyük serveti paylaşmak için başlayan bu mücadele ihanet söylentilerine de sahne olmuştu.

Bu ayrılıkta tek sorun para da değildi... Hollywood’un yıldız ismi ayrıldığı karısının onu aldattığını, eski komşuları olan finansçı Josh Connor’la daha ayrılıktan önce bir ilişki yaşamaya başladığını iddia ediyordu.

Christine Baumgartner gerçekten de Kevin costner’dan ayrıldıktan sadece iki ay sonra bu eski komşuyla tatile çıkmış ve samimi pozlar vermiş ancak bunun arkadaşça bir birliktelik olduğunu söylemişti.

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İlerleyen günlerde ikili gerçekten de bir aşk yaşamaya başladı ya da yaşadıkları aşkı saklamaktan vazgeçti…

ÜNLÜ OYUNCU "ALDATILDIM" DEMİŞTİ... DEDİKODULARI UMURSAMADAN NİŞANLANDILAR

Kevin Costner bu duruma tepki gösterirken Christine Baumgartner ve Josh Connor bu yılın ocak ayında nişanlandılar ve çoktan düğünlerini planlamaya başladılar.

Gelen son haberlere göre Kevin Costner, eski eşi Christine Baumgartner'ın yaklaşan düğünü hakkında çok kızgın ve kendi arkadaşları arasından bu düğüne katılacak olan olursa onları sonsuza kadar affetmeyecek ve defterinden silecek!

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51 yaşındaki Baumgartner'ın, finansçı Josh Connor ile düğününü Hawaii’de yapacak olması Kevin Costner’ın yarasına tuz bastı çünkü ünlü oyuncunun burayı çok sevdiği ve daha önce mutlu tatillerini burada geçirdiği biliniyor.

Christine Baumgartner da Kevin Costner’dan ayrıldıktan sonra Josh Connor’la ilk kez burada yakalanmıştı.

"DÜĞÜNÜN PARASI BENİM CEBİMDEN ÇIKACAK" DİYORDU

Ünlü oyuncu eski karısının nişan haberi geldiğinden beri “Bu düğünün parası benim cebimden çıkacak” diyor, bu konudaki kızgınlığını hiç saklamıyordu.

Üstelik Christine Baumgartner’ın evleneceği eski komşu Josh Connor sadece eski çiftin komşusu değil Kevin Costner’ın da yakın dostuydu.

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"ORAYA GİDEN KARŞISINDA BENİ BULUR"

Kevin Costner’ın yakınları "Kevin, eski en iyi arkadaşıyla evlenmek için bu olağanüstü, büyülü yeri seçmiş olması onu çok kızdırıyor. Öfkesini bastıramıyor. Üstelik çok pahalı olacağı söylenen bu düğünün masraflarını da eski karısının kendisinden aldığı parayla karşılayacağını biliyor” diyorlar.

Hal böyle olunca bu düğün için Kevin Costner’ın yakın arkadaşlarına ültimatom verip oraya giderlerse arkadaşlığını bitirip bir daha görüşmeyeceğini söylemesi şaşırtıcı bulunmadı…