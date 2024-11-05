Paranoyak gazetecinin komik macerası

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Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın başrol oynadığı filmin yeni tanıtımı izleyenlerin ilgisini çekti. Fragmanda kullanılan, söz ve müziği rap’çi Ahkam’a ait ‘Paranoya’ şarkısı da beğeni topladı.

Yapımcılığını D Sinema’nın, yönetmenliğini ise Cengiz Özkarabekir’in üstlendiği film, paranoyası nedeniyle başına tuhaf işler açan bir gazetecinin komik hikâyesini anlatıyor.

Yapımda Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş ve Metin Yıldız da rol alıyor.