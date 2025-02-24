Para kazanmak için çocukluğundan beri çalıştı, kendi oğullarına oyuncu olduğunu söylemedi

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Üstelik bu filmden yıllar sonra iki kez peş peşe Oscar kazanmayı da başarmış olmasına rağmen…

DAHA 14 YAŞINDAYKEN DÜNYA ONU TANIDI

Martin Scorsese’nin unutulmaz filmi Taxi Driver’da (Taksi Şoförün) küçücük yaşında sokaklara düşmüş Iris rolüyle hafızalara kazınan Jodie Foster, dünya çapında tanınmış bir isim olduğunda daha sadece 14 yaşındaydı…

True Dedective Night Country ile birçok ödül kazanan Jodie Foster için son birkaç yıl kariyerinin yeniden hareketlendiği yoğun ve başarılı bir süreç oldu

Dün akşam SAG Ödül törenine büyük oğlu, 26 yaşındaki Charlie ile katılan Jodie Foster uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca Hollywood’un en saygın isimlerinden biri olmayı başardı.

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Son yıllarda rol aldığı yapımlarla adeta oyunculukta ikinci baharını yaşayan Foster, çok sevilen polisiye dizi True Dedective’in son sezonu Night Country ile birçok ödül de kazandı.

Dün akşam ki SAG Ödül törenine kendisi gibi oyunculuk yapan büyük oğluyla katılan Jodie Foster gecenin gözlerinden oldu

GECEYE BOYUNU GEÇEN OĞLUYLA KATILDI

23 yaşında Kit adında bir oğlu daha olan Jodie Foster iki oğlunu da gözlerden ve spot ışıklarından uzakta büyütmüş, onları kendi şöhretinin verebileceği zararlardan elinden geldiği kadar uzak tutmaya çalışmıştı.

Kendisi de erken yaşta gelen şöhretin insanlara ne zararlar verebileceğini iyi biliyordu ne de olsa…

İki oğlunu Hollywood'un zehirli ortamından koruyarak büyüten Jodie Foster onlara ne iş yaptığını bile yıllar sonra söylemiş

Hatta bu konuda öyle katı bir tutumu vardı ki iki oğluna da mesleğinin ne olduğunu söylemek istemedi. Çocukları onu ünlü bir oyuncu olarak tanısın istemiyordu. Her “normal” anne gibi “normal” bir işi olduğunu sansınlar istemişti.

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ÇOCUKLARINA NE İŞ YAPTIĞINI BİLE SÖYLEMEMİŞTİ

Jodie Foster’ın iki oğlu böylece annelerinin dünyanın en ünlü oyuncularından biri olduğunu neredeyse ergenlik çağlarında öğrendi. Büyük oğlu annesinin izinden giderek oyunculuk yapmaya başladı.

Yıldız oyuncunun küçük oğlu Kit ise annesi ve ağabeyi gibi oyunculuğu seçmek yerine bilim adamı oldu

Küçük oğlu Kit ise ünlü oyuncunun tabiriyle “bilim adamı” olmuştu.

Oğullarından son yıllarda daha çok bahseden ve onlarla birlikte daha sık görüntülenmeye başlayan Jodie Foster Altın Küre töreninde ödül kazanıp sahnede konuşma yaparken onlara seslenmişti.

"ÖDÜLLERİM AİLEM İÇİN"

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“Sadece aileme teşekkür etmek istiyorum” diye başladığı ödül konuşmasında “Çünkü bilim adamı oğlum Kit ve kariyerine yeni başlayan oyuncu oğlum Charlie, umarım gerçekten zor, anlamlı ve iyi bir iş yapmanın verdiği mutluluğu, bu mutluluğu anlarsınız. Oğullarım, sizi seviyorum ve bu elbette sizin için” sözlerini kullanmıştı.

Neredeyse tüm ömrünü çalışarak geçiren Jodie Foster ailesi zor günlerden geçerken eve ekmek götüren kişi olmuştu

YILLARDIR ÇOK ÇALIŞTI

Küçücük bir çocukken oyunculuğa başlayan Jodie Foster annesi ağabeyini bir oyunculuk ajansına kaydettirmeye götürmüş, küçük kızını da yanına almıştı.

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Yeteneğini sadece ağabeyine eşlik ettiği o anlarda bile fark eden ajans yetkilileri ise ağabeyi yerine onu seçtiler. İşte usta oyuncunun kariyer yolculuğu böyle başladı…

Jodie Foster’ın annesi onu bu küçük yaşta setlere yolladı ama kendisi de kızının başına bir şey gelmesin diye hep peşinde oldu, onu hiç yalnız bırakmadı.

Anne babası o dönemlerde boşanan ve annesi maddi sıkıntı çekmeye başlayan Jodie Foster uzunca bir süre filmlerden kazandığı parayla ailesini geçindiren kişi olmak zorunda bile kaldı.

Taxi Driver filmindeki rolüyle dünya çapında tanınan bir isim olan Jodie Foster çocuk yaşta başladığı kariyerinde 50 yılı geride bıraktı

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Belki biraz da bu yüzden oğullarının bir yandan üzerine titrerken bir yandan da onları hayata karşı hazırlamak için kâh onlara işi konusunda yalan söyledi kâh kendisiyle birlikte spot ışıklarının altına girmelerine engel oldu…

Jodie Foster 1988 ve 1991'de, üç yıl arayla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını iki kez kazanarak büyük bir başarı elde etti...