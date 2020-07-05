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Haber Giriş: 05.07.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin kazananları belli oluyor - Altın Kelebek Ödülleri saat kaçta?

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Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin kazananları belli oluyor - Altın Kelebek Ödülleri saat kaçta?
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46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl Covid-19 sebebiyle farklı bir konseptle gerçekleşecek. 46 yıllık törenin tarihinde ilk kez Altın Kelebek Ödülleri'nin kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde teslim edilecek. Bu esnada çekilen videolar ve sürpriz performanslar ise televizyon ekranlarından yayınlanacak. Peki, Altın Kelebek Ödülleri ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Hürriyet ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen, yılın en prestijli ödül organizasyonu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin Covid-19 nedeniyle ertelenen ödül töreni yeni döneme uygun konsepti ile güçlü bir geri dönüşe hazırlanıyor. Televizyon ve müzik dünyasından en başarılı isimlerin ödüllendirildiği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla ses getiren isimler, bu özel geceye hazırlanan yeni konsept ile yaza güçlü bir başlangıç yapacak ve halkın oyları ile kazandıkları ödüllerine kavuşacak.

Televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerinin halk oylaması ve jüri oylarıyla belirlendiği organizasyonda bu yıl ödül töreni yapılmayacak. ‘Altın Kelebek’ler sahiplerine elden teslim edilecek. Ünlü yıldızların ödül konuşmaları 5 Temmuz Pazar günü saat 20.00 itibariyle Kanal D ekranında yayınlanacak.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde bu yıl, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu ödül alıyor: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.

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