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Pantene Altın Kelebek Ödülleri 5 Aralık'ta sahiplerini buluyor!

#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Hürriyet Gazetesi#Pantene Altın Kelebek

Sinema ve televizyon dünyasının nabzını tutan, en uzun soluklu ödül töreni "Pantene Altın Kelebek Ödülleri" sizlerle buluşuyor. 5 Aralık Pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

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Hürriyet Gazetesi ve Pantene’in işbirliğiyle bu yıl 47’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri 5 Aralık Pazar akşamı sahiplerini buluyor.

Televizyon ve müzik dünyasında yıldızları bu özel gecede ödüllerine kavuşacak. 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 5 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek ve 19.45'te Kanal D'de canlı yayınla ekrana gelecek.

AÇILIŞ ŞOVU DEMET'TEN

Pantene Altın Kelebek gecesinin açılış şovu da büyük ses getirecek. Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sergileyeceği şov, uzun süre konuşulacak. Türkiye’nin en başarılı sanatçıları da o gece sahnede alacak.

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#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Hürriyet Gazetesi#Pantene Altın Kelebek

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