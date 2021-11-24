Pantene Altın Kelebek Ödülleri 5 Aralık'ta sahiplerini buluyor!

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Hürriyet Gazetesi ve Pantene’in işbirliğiyle bu yıl 47’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri 5 Aralık Pazar akşamı sahiplerini buluyor.

Televizyon ve müzik dünyasında yıldızları bu özel gecede ödüllerine kavuşacak. 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 5 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek ve 19.45'te Kanal D'de canlı yayınla ekrana gelecek.

AÇILIŞ ŞOVU DEMET'TEN

Pantene Altın Kelebek gecesinin açılış şovu da büyük ses getirecek. Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sergileyeceği şov, uzun süre konuşulacak. Türkiye’nin en başarılı sanatçıları da o gece sahnede alacak.