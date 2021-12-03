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Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman saat kaçta? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 Ödülleri sahiplerini buluyor!

#Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Kanal D#Çağla Şikel
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman saat kaçta 47. Pantene Altın Kelebek 2021 Ödülleri sahiplerini buluyor

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni Kanal D ekranlarına geliyor. 47. düzenlenecek olan Türkiye’nin en prestijli ödül törenleri Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde sinema ve televizyon dünyasının en iyi isimleri belirlenecek. Zorlu PSM’de düzenlenecek görkemli gecede Türkiye’nin en başarılı sanatçıları sahne alacak. En iyilerin halk oylaması ve jüri oylarıyla belirlendiği organizasyonda ünlü yıldızların ödül konuşmaları ekranlarda yayınlanacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman saat kaçta? İşte, ayrıntılar.

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Pantene Altın Kelebek 2021 Ödülleri sahiplerini bulacak. Geçtiğimiz yıl organizasyonla yapılmayan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bu yıl Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumu ile 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Kanal D ve Teve 2'de ekranlara gelecek.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

Sinema ve televizyon dünyasının nabzını tutan, en uzun soluklu ödül töreni "Pantene Altın Kelebek Ödülleri" sizlerle buluşuyor. 5 Aralık Pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

AÇILIŞ ŞOVU DEMET'TEN

Pantene Altın Kelebek gecesinin açılış şovu da büyük ses getirecek. Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sergileyeceği şov, uzun süre konuşulacak. Türkiye’nin en başarılı sanatçıları da o gece sahnede alacak.

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#Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Kanal D#Çağla Şikel

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