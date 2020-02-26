Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri ne zaman?

Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasındaki en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için nefesler tutuldu. Yüzde 70'lik kısmının halk oylamasıyla oluşacağı değerlendirme süreci, yüzde 30 oranında ise jüri üyelerinin vereceği oylarla ödüller sahiplerine ulaşacak.



46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 28 Şubat’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği, görkemli şovların sahneleneceği, ayrıca dev sanatçıların özel sahne performanslarıyla renk katacağı tören, Kanal D ve teve2’den canlı olarak yayınlanacak.



ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ TARİHİ



Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D'den canlı olarak yayınlanmaktadır.