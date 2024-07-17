Panik Odası filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

PANİK ODASI FİLMİ KONUSU NE?

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Meg Altman, kocasından yeni ayrılmış olan bir kadındır. Kocasından aldığı nafaka parasıyla oldukça eski bir ev satın alır. Evi gezerken evin içerisindmeyee özel bir oda fark eder. Bu oda, müthiş bir güvenlik sistemiyle donatılmış, güvenli bir mabettir. Odanın içerisindeki monitörlerle evin her tarafı gözlemlenebilmektedir. Meg ve birlikte yaşayacağı kişi olan kızı, istenmeyen bir durum yaşandığı takdirde bu odaya sığınabileceklerdir.

PANİK ODASI FİLMİ OYUNCULARI

Jodie Foster

Kristen Stewart

Forest Whitaker

Jared Leto