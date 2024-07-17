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Panik Odası filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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#Panik Odası#Panik Odası Konusu#Panik Odası Oyuncuları
Panik Odası filminin konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 17:36

Yönetmenliğini David Fincher'ın yaptığı ve başrollerini Oscar'lı aktris Jodie Foster ve Forest Whitaker'ın paylaştığı Panik Odası filmi 17 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Gerilim dolu film heyecanlı sahneleriyle izleyicilere soluksuz bir deneyim yaşatıyor. Peki, Panik Odası filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

PANİK ODASI FİLMİ KONUSU NE?

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Meg Altman, kocasından yeni ayrılmış olan bir kadındır. Kocasından aldığı nafaka parasıyla oldukça eski bir ev satın alır. Evi gezerken evin içerisindmeyee özel bir oda fark eder. Bu oda, müthiş bir güvenlik sistemiyle donatılmış, güvenli bir mabettir. Odanın içerisindeki monitörlerle evin her tarafı gözlemlenebilmektedir. Meg ve birlikte yaşayacağı kişi olan kızı, istenmeyen bir durum yaşandığı takdirde bu odaya sığınabileceklerdir.

PANİK ODASI FİLMİ OYUNCULARI

Jodie Foster

Kristen Stewart

Forest Whitaker

Jared Leto

 

 

 

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