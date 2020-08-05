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Haber Giriş: 05.08.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Pandemi dönemi dizi oldu

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Pandemi dönemi dizi oldu
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Yeni komedi dizisi Süt ve Kurabiye izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

Pandemi dönemi eski sevgilisinin gelmesiyle, evde kalan çiftin yaşadıklarını mizahi bir dille anlatan, başrollerinde Mustafa Arslan, Zeynep Elçin Ve Bülent Çolak'ın yer aldığı dijital platformda yayınlanacak olan Süt ve Kurabiye izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan dizinin yapımcılığını Arte Film Medya'nın üstleniyor. Senaryosu Kamuran Süner ve Osman Kaya' ya ait olan dizinin yönetmen koltuğunda da Osman Kaya oturuyor.

 

 

 

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