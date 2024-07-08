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Panama filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Panama film oyuncuları ve karakterler

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#Panama#Panama Filmi#Panama Film Oyuncuları
Panama filmi konusu nedir, ne zaman çekildi Panama film oyuncuları ve karakterler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 15:26

Mark Neveldine'in yönettiğive Cole Hauser ile Mel Gibson'ın başrol oynadığı Panama filmi ilk kez TV'de yayınlanıyor. 2022 yapımı bir aksiyon gerilim filmi Panama 18 Mart 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Saban Films tarafından yayınlandı. Peki, Panama filmi konusu nedir? İşte Panama film oyuncuları ve karakterler

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Başarılı oyuncu Mel Gibson'ın başrolünde yer aldığı Panama filmi izleyicisiyle buluşuyor. Film 2022 yılında vizyona girmişti. İşte Panama filmi konusu ve oyuncuları...

PANAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD, Panama'yı işgal etmenin eşiğindeyken, eski bir denizci olan Becker, CIA ajanı Stark tarafından çok gizli bir silah ticareti görevi için işe alınır. Becker, iç savaşın kaosunda yol alırken, suikastçılarla savaşmalı ve görevini tamamlamak için düşmanla pazarlık yapmalıdır.

PANAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Cole Hauser , James Becker rolünde,
Mel Gibson, Stark rolünde,
Kate Katzman, Tatiana rolünde,
Charlie Weber, Hank Burns olarak,
Victor Turpin, Brooklyn Rivera rolünde,
Mauricio Henao- Enrique Rodriguez
Jackie Cruz, Cynthia Benitez rolünde
Kiara Liz, Camila rolünde

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