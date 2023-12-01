Pamir Pekin: Mehmet bana hızlı Pamir’i hatırlattı

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◊ Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi “Arka Sokaklar”a dahil oldunuz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. 18 sezon boyunca ekranda olan dizide yer almak size neler hissettiriyor?

- Heyecanlı hissettiriyor. İlk gençlik yıllarımızda tanıştık bu diziyle, ana karakterleriyle beraber yaş aldık, olgunlaştık. Karakterlerin hepsinin huyunu suyunu biliyoruz, o yüzden hem tanıdık hem değişik bir duygu diyebilirim.

◊ Karakteri okuduğunuzda ilk ne hissettiniz? Diziye dahil olma serüveniniz nasıldı, anlatır mısınız?

- Karakter benim 20’li yaşlarımdaki hızlı Pamir’i hatırlattı. İlk okuduğumda karakteri hemen sevdim. Ama tabii o ateşli delikanlıyı yakalayabilir miyim heyecanı da sarmadı değil. Genelde devam eden bir diziye sonradan dahil olmak oyuncuyu tedirgin eder. Ancak bu projeye özel zaten yıllardır takip ettiğimiz bir dizi olduğu için bütünde güven duydum, sadece karakterim üzerine konuştuk ve dahil oldum.

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BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

◊ Komiser Mehmet rolünde sizi heyecanlandıran şey neydi? Nedir Mehmet’in hikâyesi?

- Doğruları olan, hakkaniyete inanan bir adam, bu devirde yakalaması zor bir karakter. Gençliğe geçiş döneminde örnek aldığı ana karakter, yani babası öldürülüyor ama Mehmet babasını başka türlü yaşatmaya karar veriyor, babasının izinden giderek... Kötülere hak ettiği karşılığı vererek iyiliği ve doğruluğu ve tüm bunların temsili babasını yaşatmaya çalışıyor. Belki de o yüzden içindeki o ateş hiç sönmemiş... Bu devirde iyiyi yaşatmaya çalışmak doğrularının peşinden gitmek gerçekten zor.

◊ Dizi ekranda olduğu kadar sosyal medyada da çok konuşuluyor. Dizinin bu kadar popüler olmasını siz neye bağlıyorsunuz?

- Bunun birçok nedeni var. Bence güncel olayların işlenmesi, sıcak samimi karakterler ve oyuncular, iyi bir yönetmen, güçlü senaryo ve iyi bir yapım şirketi. Tüm bunlar bir arada ve iyi olunca, iş devamlı ve popüler kalabiliyor.

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TÜM KARAKTERLER AİLEDEN BİRİ GİBİ

◊ Sizce “Arka Sokaklar” dizisinin ekrandaki diğer yapımlardan farkı nedir? Bu kadar ilgiyle takip edilmesini siz nasıl yorumlarsınız?

- “Arka Sokaklar” sürekli güncel kalan bir yapım. Samimi. Tüm karakterler, izleyicilerinin ailesinden biri gibi olmuş, yeni giren karakterler de bu enerjiyi hemen yakalıyor.

◊ Kariyeriniz boyunca karşılaştığınız zorluklar veya engeller nelerdi? Bu zorlukları nasıl aştınız?

- İlk başladığım yıllarda set koşulları çok daha zorluydu, neredeyse 24 saatten fazla sürüyordu setler. Zamanla koşullar daha iyi şartlara evrildi. Her dönemin aşılması gereken problemleri hep oldu ve olmaya da devam edecek, aşılıyor bir şekilde...

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Sırt çantamı alıp bilmediğim yerleri keşfetmeyi severim

◊ Pamir Pekin hayatı nasıl yaşar? Hayata bakış açısı nasıl?

- Genelde çocukluktan beri gelen arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Zaman ve mekân buldukça denizde ve doğada olmak bana iyi gelir. Sırt çantamı alıp bilmediğim yerleri keşfetmeyi severim.

◊ Set dışında neler yaparsınız? İlgi alanlarınız nelerdir?

- Son iki seneye kadar hiç yerimde duramazdım. Spor, eğlence, doğa her şeyi bir arada yürütmeye çalışırdım ama son zamanlarda ilgi alanlarım için daha az eğlence ve spor, daha çok doğa diyebilirim.

◊ Sizi en çok bu hayatta ne mutlu eder?

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- Kesinlikle sevdiklerimin mutlu olması. Söylemeden geçemeyeceğim imkânsız biliyorum ama ülkedeki büyüme uğruna gerçekleşen vahşi doğa yıkımının durması da beni çok mutlu ederdi.