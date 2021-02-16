Palyatif bakım nedir? Mucize Doktor dizisinde geçen palyatif bakım servisi ile ilgili merak edilen bilgiler

Mucize Doktor dizisinde konu olan palyatif bakım servisi merak konusu oldu. Şifanın mümkün olmadığı terminal dönemde hastayı rahatlatacak, yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavi yöntemi olan palyatif bakım iyileştirici etkide olmasa bile kitleden kaynaklanan ağrıyı azaltabiliyor.

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Palyatif bakım, şifanın mümkün olmadığı terminal dönemde hastayı rahatlatacak, yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavidir. Palyatif bakım, bu konuda eğitim almış profesyoneller tarafından uygun ortamlarda verilmelidir. Öte yandan tüm dünyada konunun önemini benimsetmek amacıyla 14 Ekim, "Dünya Palyatif Bakım Günü" olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımı 1980'lerde, "tedavilere yanıt alınamayan hastaların bütüncül bakımı" olarak tanımlanıyordu. Palyatif bakımının tanımı 2002'de "yaşamı tehdit eden bir hastalıkla karşılaşan hasta ve ailelerin, hastalığın tanısından ölüme kadar olan süreçte ağrı ve semptomların erken tanılanması ve giderilmesi, psikososyal ve manevi desteğin sağlanarak yaşam kalitelerini artırma çabası" şeklinde güncellendi.

Palyatif bakım, uzmanlaşmış ve gönüllülük esası ile de çalışması gereken bir ekibin işidir. Hastaların, son ana kadar aktif bir yaşam sürmeleri için destek sağlar. Hasta yakınlarına, terminal dönemdeki hasta bakımı konusunda eğitim vermeyi ve onların da bu bakıma aktif katılımlarını sağlamayı amaçlar. Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu olarak etkileyebilir.