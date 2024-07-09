Haberin Devamı

“Büyük Aşıkların Sonuncusu” adlı oyunla ilk kez tiyatro deneyimi yaşayan ünlü oyuncu “Paha biçilmez bir deneyim ve tatmin. Seyirciye kendini teslim etmek muhteşem bir duyguymuş. Hatalarınla, her şeyinle var olmak çok güzel bir his. Metindeki üç farklı kadın karakteri canlandırıyorum. Sahneye hakim oldukça zamanın yavaşladığını hissediyorsunuz. Sahnede olmak çok özgürleştirici” diye konuştu.

Dijital platformda yayınlanan “The Turkish Detective” isimli 8 bölümlük polisiye dizide Haluk Bilginer’le kamera karşısına geçen Allen usta aktöre övgüler yağdırdı:

“Haluk Bey’in oyunculuk virtüözü olması yanı sıra set adabı, centilmenliği, zarifliği çok örnek alınası bir insan. Güler bir yüz ve ince kelimelerle iletişim kurulduğunda işin nasıl daha rahat geçtiğinin örneği.”

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu özel hayatında ilişkilerde önem verdiği özellikleri de paylaştı: “En değer verdiğim şey vefa ve samimiyet. En çok kızdığım şey ise hatalarını kabul edemeyen, özür dileyemeyen insanlar. Kendine ayna tutamayanlarla iletişim de kurulamıyor sonuçta.”