HiÃ§ Ã§ocuÄŸun olmayacak dediklerinde kalbi paramparÃ§a olmuÅŸtu... KÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼yÃ¼p 16 yaÅŸÄ±na geldi... Bir de annesinden bile gÃ¼zel

Bunun ardÄ±ndan o gÃ¼zeller gÃ¼zeli kadÄ±n, bir iÅŸ insanÄ±yla kÄ±sacÄ±k bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Kendisi Ã¶yle Ã§ok da ciddiye almasa da bu iliÅŸkiden ona Ã§ok gÃ¼zel bir hatÄ±ra kaldÄ±: Biricik kÄ±zÄ±.

Ãœstelik bu annelik serÃ¼veninin onun iÃ§in bambaÅŸka bir anlamÄ± da var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bebek sahibi olmak bunu kolayca yapabilen birÃ§ok kadÄ±ndan daha zor oldu onun iÃ§in. Nice Ã¼zÃ¼ntÃ¼ler Ã§ekti bu uÄŸurda.Â

Ama sonunda bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na aldÄ± ve ÅŸimdi de onun artÄ±k usul usul bÃ¼yÃ¼yÃ¼p Ã§ocukluktan Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± kutluyor.

EN GÃœZEL ÅžEF

Mutfak becerileriyle dÃ¼nyanÄ±n en iyi ve en gÃ¼zel ÅŸeflerinden biri olarak tanÄ±nan Padma Laskhmi bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi.

Åžeytan Ayetleri adlÄ± kitabÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada olay yaratan Salman Rushdie ile 2004- 2007 arasÄ±nda bir evlilik yapan Lakshmi, sonrasÄ±nda iÅŸ insanÄ± Adam Dell ile kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±.

Bu iliÅŸkileri Ã§ok ciddi ve uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ± ama Padma bir kÄ±z annesi oldu. Krishna adÄ±nÄ± verdiÄŸi gÃ¼zel kÄ±zÄ± da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 16 yaÅŸÄ±na girdi.

Bir anne olarak Padma Lakshmi de bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ hem kÄ±zÄ±yla baÅŸ baÅŸa hem de sosyal medya sayfasÄ±ndan kutladÄ±.

Lakshmi bir dÃ¶nem yazar Salman Rushdie ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikle konuÅŸuldu.





BÄ°R HAFTA BOYUNCA YENÄ° YAÅžINI KUTLADILAR

Bir dizi fotoÄŸraf paylaÅŸan Lakshmi "GÃ¼zel kÄ±zÄ±mla muhteÅŸem bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ haftasÄ± geÃ§irdim" diye yazdÄ±.

Krishna'nÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla bir dans partisine gittiÄŸini, birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸ baÅŸa Miami'yi ziyaret ettiklerini anlattÄ±. Sonra da aile Ã¼yeleriyle gecikmiÅŸ bir Noel kutlamasÄ±nÄ± da buna eklediklerini belirtti.

Padma Lakshmi, belli ki bu koÅŸturma sonucunda her ne kadar mutlu olsa da epey yorulmuÅŸtu.

Bu yÃ¼zden de gelecek doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde kÄ±zÄ±nÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla baÅŸ baÅŸa bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ekledi satÄ±rlarÄ±na.

Padma Lakshmi, kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± Adam Dell ile Krishna'nÄ±n Ã¶nemli gÃ¼nlerinde bir araya geliyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶yle samimi bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yorlar.

Son olarak ortaokul mezuniyetinde bir aile gibi bir araya gelmiÅŸlerdi Adam Dell ile.

Lakshmi, Adam Dell ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlarken onun ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±.





'DOÄžAL YOLLARDAN ANNE OLAMAZSIN' DEMÄ°ÅžLERDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Krishna, Padma Lakshmi iÃ§in hayatÄ±n kendisine verdiÄŸi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hediye. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llar Ã¶nce Lakshmi'ye belki de hiÃ§bir zaman anne olamayacaÄŸÄ± sÃ¶ylenmiÅŸti.

Bunun nedeni de halk arasÄ±nda 'Ã§ikolata kisti" olarak bilinen endometriozis adlÄ± hastalÄ±k.

DoktorlarÄ± ona "DoÄŸal yollardan hamile kalamayabileceÄŸini" sÃ¶ylediklerinde kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ± Lakshmi.

Bunu da birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda anlattÄ± Padma Lakshmi:"Hamile kalmamÄ±n Ã§ok zor hatta imkansÄ±z olduÄŸu sÃ¶ylenmiÅŸti. Bu durum zihnimde Ã¶nemli bir yer tuttu ve yÄ±kÄ±ldÄ±m. GerÃ§ekten anne olup olamayacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum. Ama anne olmak istediÄŸimi Ã§ok iyi biliyordum" diye anlattÄ± durumunu.





ÅžÄ°MDÄ° AYNI DURUMDAKÄ° KADINLARA YARDIM ELÄ°NÄ° UZATIYOR

Lakshmi, sonunda hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nda da ne kadar mutlu olduÄŸunu saklamadÄ± aynÄ± rÃ¶portajda. "VÃ¼cudumun benim iÃ§in bÃ¶yle bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± mutluydum" dedi.

Bu arada Padma Lakshmi'nin Ã§ilokata kisti iÃ§in tedavi olduÄŸunu hatta kendisiyle aynÄ± durumdaki kadÄ±nlara destek olmak iÃ§in EFA adlÄ± bir dernek kurduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Laskhmi, amaÃ§larÄ±nÄ±n da bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlarÄ±n endometriozis muayenesinden geÃ§mesi olduÄŸunu belirtti.

HastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi olduÄŸunu ekleyen Padlma Lakshmi bÃ¶ylece isteyen kadÄ±nlarÄ±n anne olma arzusunaÂ kavuÅŸmalarÄ±na da yardÄ±mcÄ± oluyor.Â





Bir zamanlar doktorlar 'DoÄŸal yollardan anne olman Ã§ok zor, belki de hiÃ§ Ã§ocuÄŸun olmayacak" deseler de Adam Dell ile iliÅŸkisinde en bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

